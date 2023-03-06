Евросоюз отложил окончательное голосование по запрету бензиновых и дизельных авто
Некоторые европейские страны считают, что отказ от автомобилей с ДВС в 2035 году может привести к негативным последствиям. Одним из решений проблемы может стать использование экологического топлива.
Европейский Союз отложил ключевое голосование по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Возможный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями привел к недовольству некоторых европейских стран. Германия и вовсе обратилась к Европейскому Союзу с просьбой об освобождении от новых норм.
В Европе не все уверенны в том, как запрет повлияет на автомобильную промышленность. Это может существенно усложнить производство новых автомобилей.
В ЕС активно работают над сокращением вредных выбросов. Одним из планов был запрет автомобилей с ДВС, но он оказался недостаточно проработанным.
Отказ от бензиновых и дизельных авто приведет к огромному сокращению рабочих мест. Также автопроизводители могут не успеть создать достаточное количество водородных и электрических моделей, которые удовлетворят все запросы потребителей.Важно
Сейчас официальные лица ЕС и Германии рассматривают варианты, позволяющие использовать электронное топливо после 2035 года. Это позволит поэтапно отказаться от автомобилей с ДВС.
Ранее Фокус рассказал, что Rolls-Royce планирует отказаться от выпуска бензиновых автомобилей после 2030 года.