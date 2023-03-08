По примеру "Дії": в Европе предложили выдавать цифровые водительские права

Еврокомиссия хочет упростить получение водительских удостоверений для иностранных граждан и увеличить безопасность дорожного движения. Помимо этого предложено модернизировать обучение водителей.

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Европейская комиссия предложила ввести цифровое водительское удостоверение в странах ЕС. Они будут доступны одновременно с физическими документами. Об этом рассказали на сайте комиссии.

Главным преимуществом такого нововведения станет упрощение замены или продления водительских удостоверений. Для внедрения цифровых документов может потребоваться несколько лет.

В Еврокомиссии заявили, что водители смогут выбрать, какое удостоверение они хотят получить. По умолчанию будут выдавать цифровые права.

Также принятие цифровых удостоверений поможет облегчить иностранным гражданам вождение в Европе. Было предложено отменить повторную сдачу экзаменов для такой категории.

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Помимо этого Европейская комиссия хочет модернизировать обучение водителей и введение двухлетнего испытательного срока для новичков. Тесты могут быть обновлены для лучшей оценки знаний и навыка водителя.

Еще одной идеей Еврокомиссии стало ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения. По статистике, в 2019 году около 40% трансграничных правонарушений были совершены безнаказанно либо потому, что преступник не был установлен, либо потому, что платеж не был взыскан.

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