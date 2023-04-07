Украинских водителей могут обязать менять права каждые 10-15 лет

Все украинские автомобилисты могут получить водительские права нового образца. Водителям транспортных компаний придется обновлять их каждые 5 лет.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры предложили обязать украинцев менять водительское удостоверение каждые 10-15 лет. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Заместитель председателя комитета Юлия Клименко заявила, что в Украине могут пересмотреть условия обновления водительских прав для всех категорий граждан. Она отметила, что подобное решение будет соответствовать стандартам Евросоюза.

Если инициатива будет утверждена, то все водительские удостоверения в Украине будут оформлять по-новому. Каждые 10-15 лет водителям придется обновлять свои документы. Для водителей транспортных компаний этот срок составит 5 лет.

Клименко подчеркнула, что в Украине упростили процедуру получения водительских прав. Именно поэтому обновление удостоверений не будет занимать много времени.

Обновить документы можно будет в любом городе Украины, независимо от того, где получил права водитель. Для этого нужно будет обратиться в любой сервисный центр МВД.

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Сейчас услуга обмена водительских удостоверений доступна в 148 сервисных центрах МВД по всей стране. Также ее можно заказать онлайн через Электронный кабинет водителя.

Ранее Фокус рассказал, что Европейская комиссия предложила ввести цифровое водительское удостоверение в странах ЕС.