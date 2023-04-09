Для водителей в Украине отменяется одно из ограничений: что можно делать за рулем

В мае начнет действовать так называемая "летняя" редакция ПДД Украины, поэтому для водителей отменяется одно из ограничений.

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В Украине с 1 мая 2023 года отменяется необходимость включать дневные ходовые огни и другие осветительные приборы. Об этом говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения.

Так, в документе сказано, что водители во время поездки на авто с 1 октября по 1 мая водители должны включать дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов. Если на автомобиле они не установлены — нужно использовать ближний свет фар. Правило касается всех транспортных средств, в том числе и двухколесных.

Правило также оповещает о необходимости включения дальних фар или противотуманок, если это не будет слепить водителей. Это было необходимо из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. Но уже с 1 мая водителям можно не пользоваться дневными ходовыми огнями во время поездок на авто.

Что еще изменится для водителей в 2023 году

Новая стоимость регистрации авто

С 1 января 2023 года в Украине по-новому рассчитывается сбор в пенсионный фонд при регистрации авто. Размер выплаты зависит от размера прожиточного минимума.

Новая процедура сдачи экзаменов на права

Ее оптимизируют с помощью современных технических средств. Так, например, при входе в класс, где проходят теоретические экзамены на права, появятся камеры с функцией распознавания лица. Они будут верифицировать личность кандидатов.

Новые сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД

Они будут увеличены. Еще будут установлены общие сроки для принудительного исполнения постановления. Сейчас у нарушителей ПДД есть 10 дней для уплаты штрафа с момента вручения постановления. Этот срок планируют увеличить до 15.

Лишение водительских прав за превышение скорости

Наказание за превышение скорости хотят сделать более жестким. Например, если водитель превысит скорость в городе или селе на 50 км/ч, то ему грозит лишение права управления автомобилем на 3-6 месяцев.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцев хотят обязать менять водительское удостоверение каждые 10-15 лет. Это правило будет соответствовать стандартам Евросоюза. Еще Фокус писал, какие автомобили с пробегом покупали украинцы в 2022 году.