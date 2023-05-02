В "Дії" появятся новые полезные услуги для водителей: первые подробности

Министр внутренних дел Украины анонсировал новые услуги для водителей в "Дії". Уже с сентября можно будет купить или продать автомобиль онлайн.

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В Украине планируют перевести весь процесс купли-продажи автомобилей в цифровой формат через сервис "Дія". Об этом рассказали на сайте Interfax-Україна.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал новые услуги для водителей в "Дії". Уже в августе номера для авто можно будет купить онлайн, а в сентябре станут доступны услуги купли-продажи транспортных средств.

"С сентября совместно с Минцифрой планируем перевести весь процесс купли-продажи авто в цифровой вариант — в "Дію". Для этого будут нужны только продавец-покупатель и два смартфона у них", — сказал министр внутренних дел Украины.

В МВД хотят избавиться от обязательной технической экспертизы во время продажи автомобилей. Это избавит украинцев от очередей и сделает невозможным дачу взяток.

Техническая экспертиза автомобилей останется только при первой регистрации. Тем не менее ее можно будет выполнить и по желанию покупателя.

Помимо этого с июня можно будет регистрировать транспортные средства прямо в автосалоне. Больше не нужно будет приезжать в сервисный центр МВД.

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Еще одним нововведением станет отмена транзитных номеров для авто. Вместо этого водители смогут купить постоянные номера онлайн.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка подержанных автомобилей.