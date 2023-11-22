Поощряет вред природе: в Великобритании запрещена реклама Toyota (видео)

Британский регулятор рекламы постановил, что видео с Toyota Hilux побуждает ездить по бездорожью и наносить вред окружающей среде. Ролик и рекламный слоган запретили.

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В Великобритании решили запретить рекламу Toyota Hilux. Ее посчитали социально безответственной. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В ролике Born to Roam ("Рожденный скитаться") пикапы Toyota Hilux на большой скорости мчатся по бездорожью. Именно это и не понравилось британскому Агентству по стандартам рекламы. Эксперты считают, что видео не способствует заботе об окружающей среде.

Слоган Born to Roam запретили Фото: Toyota

По их мнению, видео поощряет езду по бездорожью, которая наносит вред природе. Это первый случай, когда реклама запрещена по причине "неэкологичности".

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В Toyota объяснили, что пикап Hilux создавался специально для самых суровых условий и нередко используется фермерами или лесниками на бездорожье.

Кроме того, представители японского концерна сообщили, что ролик снимали не в дикой природе, а на частной территории в Словении с согласия владельца земли. Также Toyota с 1997 года активно занимается электрификацией и является мировым лидером по производству гибридов.

Однако эти аргументы на Агентство по стандартам рекламы не подействовали – ролик и слоган Born to Roam запретили в Великобритании.

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