Пришлось продать украшения: Злата Огневич рассказала о многотысячном кредите, который долго не могла выплатить (видео)

Злата Огневич призналась, что в начале пандемии имела многотысячный долг, из-за которого даже продала часть своих ценный вещей.

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38-летняя украинская певица Злата Огневич призналась, как два года имела многотысячный кредит, из-за которого ей даже пришлось продать свои драгоценности. Откровенными подробностями своей жизни певица поделилась в программе "33 вопроса" на Люкс ФМ.

В частности, певица призналась, что с 2020 года имела финансовые трудности, из-за которых оказалась в долгах. Причиной этому стала пандемия коронавируса, которая резко урезала творческую деятельность певицы.

Как оказалось, накануне пандемии Злата Огневич одолжила 17 тысяч долларов, которые планировала потратить на концертный тур "Чекай". Однако, из-за карантина и его ограничений часть тура певице пришлось отменять. Но подготовка к концертам согласно контракту включала в себя частичную оплату площадок, где должны были состояться выступления. Таким образом певица потеряла кругленькую сумму.

"Когда началась пандемия, то произошла ситуация, когда я была должна 17 тысяч долларов. Для меня это огромная сумма, для кого-то возможно нет, скажут, артисты миллиардеры и что такое для нее 17 тысяч. Нет, для меня эта сумма была тумач. Я выплачивала ее 2 года, и работала, и занимала. Я ее не потратила. У меня был тур "Жди" и другая половина тура "Жди" должна была состояться как раз когда начался коронавирус, пандемия. И там как раз часть площадок были оплачены, частично надо было оплатить по контрактам. И так случилось, что из-за этого тура, я влетела в 17 тысяч долларов. И для меня это просто... Я не могла жить с такой мыслью, что я кому-то что-то должна. Я что-то продала из драгоценностей, из украшений, что-то наработала отдала", — призналась Злата Огневич.

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Поскольку карантинные ограничения частично приостановили творческую деятельность певицы, определенный период она испытывала финансовый кризис. Злата Огневич также призналась, что после начала полномасштабной войны в Украине она снова столкнулась с финансовыми проблемами, которые заставили направить свои силы на работу в социальных сетях.

"На момент полномасштабного вторжения творчество очень мало монетизировалось, потому что мы привыкли иначе, разные там опен-эйры, концерты, корпоративы и мы начали зарабатывать блогерством. И на какой-то момент блогерство стало приносить больше заработка чем артистическая деятельность. Потом все как-то выровнялось и артистическая деятельность начала приносить больше", — призналась Огневич.

Напомним, ранее мы писали, Злата Огневич пожаловалась на поклонника, который угрожает ей расправой. Кроме этого, Фокус писал, что полиция задержала фаната Златы Огневич, который угрожал ей расправой.