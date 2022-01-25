Полиция задержала фаната Златы Огневич, который угрожал ей расправой (видео)
Полицейские установили место проживания мужчины, преследовавшего звезду. Чтобы его обезвредить, пришлось задействовать спецподразделение "Корд".
Правоохранительные органы отреагировали на заявление популярной певицы Златы Огневич об угрозах в ее адрес от одного из поклонников. В течение суток полицейские сумели установить личность агрессивного фаната и задержать его. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Неадекватным "почитателем таланта" звезды оказался уроженец Черкасской области, 1981 года рождения.
"Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети", — сообщил начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.
В отношении преследователя певицы зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, ведется следствие.
Что за агрессивный поклонник?
Напомним, 24 января певица Злата Огневич подала заявление в Печерское районное управление полиции о том, что ей угрожает убийством агрессивный мужчина. При этом в соцсетях звезда рассказала, что преследования неадеквата продолжаются уже в течение нескольких лет — он писал ей и сестре Огневич в соцсетях. В последнее время буллинг перешел из виртуальной сферы в реальную жизнь.
Певице удалось заснять на телефон очередные угрозы мужчины, когда он преследовал ее на машине. Это и послужило основанием для заявления в правоохранительные органы.
В социальной сети Facebook есть страница пользователя с таким же именем и фамилией, как у преследователя Огневич. Также он похож внешне на агрессивного фаната. Это — Вадим Лебедь, уроженец города Христиновка Уманского района Черкасской области, который сейчас проживает в Киеве. В 2006 году он закончил факультет экономики предприятия и управления персоналом в КНЭУ им. В. Гетьмана.
О преследованиях Злата Огневич заявляла еще в 2019 году. Тогда навязчивый поклонник преследовал певицу у дверей ее жилища. Полиции удалось даже задержать мужчину, но понес ли он ответственность за свои действия не сообщается.
Ранее Фокус сообщал о поклоннике певицы Билли Айлиш который разбил палатку у ее дома. 19-летняя певица рассказала, что загадочный мужчина не приближался к ней, однако вел себя угрожающе — имитировал, как перерезает ей горло и посылал записки с угрозами.