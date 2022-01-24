"Я тебя завалю": Злата Огневич пожаловалась на поклонника, угрожающего ей расправой (видео)

Певица рассказала, что мужчина преследует ее уже в течение нескольких лет в соцсетях. А в последнее время похожие случаи начали происходить и в реальной жизни.

Певица Злата Огневич заявила в полицию на поклонника, который угрожал убить ее или ее отца. По ее словам, неадекватный мужчина преследует ее в течение трех лет. Видео встречи исполнительницы с "почитателем ее таланта" опубликовала сама девушка у себя в Instagram.

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Конфликт певицы и поклонника

Судя по видео, на одной из улиц столицы мужчина на своем автомобиле догнал такси на котором ехала певица и стал угрожать ей.

"Если я тебя ще раз побачу по телевизору, я тебя завалю нах*й! Или папу. Я тебе серьезно говорю!"

"До встречи в полиции!".

"Да мне пох*й! Ты что, сомневаешься, ты же знаешь, что мне все равно!".

"Господин Лебедь, прекратите меня преследовать!".

"Ты чудишь, ты ерундой занимаешься! Мне пох*й твой Кличко, передай ему!".

"Я всем передам. И в полицию передам информацию о вас".

"Та передавай кому хочешь, ты ж знаешь чем оно закончится. Кого ты пугаешь? Ты знаешь, что я тебя не трону. Просто мне надо пообщаться с твоим папой".

"Вы преследуете меня в течение трех лет".

"И мне никто не запретит! ты сама это прекрасно понимаешь. Давай прямо сейчас в полицию поедем, давай? В любой райотдел поедем".

Дальше на видео к автомобилю мужчины подходят сотрудники охраны и он продолжает разговор с ними.

Реакция звезды

После конфликта Огневич обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством. При этом в соцсетях она заявила, что устала быть жертвой, терпеть преследования и бояться ходить по улицам.

[ + – ] Пост Златы Огневич в соцсетях

"Очень хочу, чтобы все было по закону. Еду в полицию писать очередное заявление. Надеюсь, что в этот раз, когда уже прошло какое-то время с момента преследований, у нас что-то немножечко изменилось и эта публичная огласка мне очень сильно поможет!" – заявила певица.

По факту угрозы убийством Печерское районное управление полиции начала расследование согласно ч. 1 ст. 129 УК Украины. В данный момент правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

История преследования

Своим подписчикам Огневич сообщила, что мужчина по имени Вадим Лебедь длительное время преследует ее в соцсетях, создавая десятки аккаунтов. При этом пишет не только ей, а и сестре.

[ + – ] Пост Златы Огневич в соцсетях

Маниакальная настойчивость мужчины свидетельствует о психическом нездоровье поклонника, считает звезда.

Кто такой Вадим Лебедь?

В социальной сети Facebook есть страница пользователя с таким именем и фамилией, который чрезвычайно похож на преследователя певицы.

[ + – ] Вадим Лебедь

Он уроженец города Христиновка Уманского района Черкасской области. Сейчас проживает в Киеве. Кроме того, мужчина указал, что в 2006 году закончил факультет экономики предприятия и управление персоналом в КНЭУ им. В. Гетьмана.

[ + – ] Вадим Лебедь

О преследованиях Злата Огневич заявляла еще в 2019 году. Тогда навязчивый поклонник преследовал певицу у дверей ее жилища. Полиции удалось даже задержать мужчину, но понес ли он ответственность за свои действия не сообщается.

Напомним, ранее Фокус сообщал о том, что в Одессе женщина преследует судью: считает мужем и шлет интимные фото. Одесситка требует внести ее имя в декларацию, желая получать деньги и подарки, уверяет судья. По его словам, преследования продолжаются уже 4,5 года.