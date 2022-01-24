"Я тебе завалю": Злата Огнєвіч поскаржилася на шанувальника, який погрожує їй розправою (відео)

Співачка розповіла, що чоловік переслідує її вже протягом кількох років у соцмережах. А останнім часом схожі випадки почали відбуватися і в реальному житті.

Співачка Злата Огнєвіч заявила в поліцію на шанувальника, який погрожував вбити її батька. З її слів, неадекватний чоловік переслідує її протягом трьох років. Відео зустрічі виконавиці із "шанувальником її таланту" опублікувала сама дівчина у себе в Instagram.

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Конфлікт співачки та шанувальника

Судячи з відео, на одній з вулиць столиці чоловік на своєму автомобілі наздогнав таксі, на якому їхала співачка і почав погрожувати їй.

"Якщо я тебе ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю нах*й! Або тата. Я тобі серйозно говорю!"

"До зустрічі в поліції!".

"Та мені пох*й! Ти що, сумніваєшся, ти ж знаєш, що мені все одно!".

"Пан Лебідь, припиніть мене переслідувати!".

"Ти дивуєш, ти нісенітницею займаєшся! Мені пох*й твій Кличко, передай йому!".

"Я всім передам. І поліції передам інформацію про вас".

"Та передавай комусь хочеш, ти ж знаєш чим воно закінчиться. Кого ти лякаєш? Ти знаєш, що я тебе не чіпатиму. Просто мені треба поспілкуватися з твоїм татом".

"Ви переслідуєте мене протягом трьох років".

"І мені ніхто не заборонить! Ти сама це чудово розумієш. Давай прямо зараз у поліцію поїдемо, давай? У будь-який райвідділ поїдемо".

Далі на відео до автомобіля чоловіка підходять співробітники охорони, і він продовжує розмову з ними.

Реакція зірки

Після конфлікту Огнєвіч звернулася до поліції із заявою про погрозу вбивством. При цьому в соцмережах вона заявила, що втомилася бути жертвою, терпіти переслідування та боятися ходити вулицями.

[ + – ] Допис Злати Огнєвіч у соцмережах

"Дуже хочу, щоб усе було за законом. Їду в поліцію писати чергову заяву. Сподіваюся, що цього разу, коли вже минув якийсь час із моменту переслідувань, у нас щось трішечки змінилося і цей публічний розголос мені дуже допоможе!" — заявила співачка.

За фактом погрози вбивством Печерське районне управління поліції розпочало розслідування згідно з ч. 1 ст. 129 КК України. Наразі правоохоронці встановлюють особу підозрюваного.

Історія переслідування

Своїм підписникам Огнєвіч повідомила, що чоловік на ім'я Вадим Лебідь тривалий час переслідує її у соцмережах, створюючи десятки облікових записів. При цьому пише не лише їй, а й сестрі.

[ + – ] Допис Злати Огнєвіч у соцмережах

Маніакальна наполегливість чоловіка свідчить про психічне нездоров'я шанувальника, вважає зірка.

Хто такий Вадим Лебідь?

У соціальній мережі Facebook є сторінка користувача з таким ім'ям і прізвищем, який надзвичайно схожий на переслідувача співачки.

[ + – ] Вадим Лебідь

Він уродженець міста Христинівка Уманського району Черкаської області. Наразі проживає у Києві. Крім того, чоловік зазначив, що в 2006 році закінчив факультет економіки підприємства й управління персоналом у КНЕУ ім. В. Гетьмана.

[ + – ] Вадим Лебідь

Про переслідування Злата Огневич заявляла ще в 2019 році. Тоді нав'язливий шанувальник переслідував співачку біля дверей її оселі. Поліції вдалося навіть затримати чоловіка, але чи він поніс відповідальність за свої дії не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про те, що в Одесі жінка переслідує суддю: вважає чоловіком і надсилає інтимні фото. Одеситка вимагає внести її ім'я в декларацію, прагнучи отримувати гроші та подарунки, запевняє суддя. За його словами, переслідування продовжуються вже 4,5 роки.