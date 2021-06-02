В Одесі жінка переслідує суддю: вважає чоловіком і надсилає інтимні фото

Одеситка вимагає внести її ім'я в декларацію, бажаючи отримувати гроші і подарунки, запевняє суддя. За його словами, переслідування тривають уже 4,5 роки.

В Одесі суддя Андрій Бойчук заявив про місцеву жительку, яка вимагає визнати її дружиною і погрожує зруйнувати кар'єру. Скарга опублікована на сайті Вищої ради правосуддя.

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Андрій Бойчук з Приморського районного суду стверджує, що в березні 2017 року задовольнив позов громадянки про розлучення — і з тих пір вона його тероризує. Як зазначив суддя, незабаром після суду жінка роздобула його персональні дані і з тих пір надсилає йому свої інтимні фотографії, постійно телефонує, шле листи, переслідує на роботі і чатує біля будинку.

Одеситка вимагає внести її в офіційну декларацію і визнати дружиною, всупереч бажанню судді. З квітня 2021 року також просить фінансового забезпечення, у тому числі оплати стоматологічних послуг, спортзалу і покупки прикрас, погрожуючи писати скарги в усі інстанції, щоб зруйнувати кар'єру судді.

"Усе це дає мені підстави вважати, що вона має відхилення в психічному здоров'ї", — зазначив Андрій Бойчук у повідомленні.

Він додав, що вже неодноразово звертався до Вищої ради правосуддя і правоохоронних органів із проханням провести розслідування, проте громадянка досі його переслідує. Як зазначено в тексті, як доказ Андрій Бойчук доклав до повідомлення скріншоти.

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