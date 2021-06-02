В Одессе женщина преследует судью: считает мужем и шлет интимные фото

Одесситка требует внести ее имя в декларацию, желая получать деньги и подарки, уверяет судья. По его словам, преследования продолжаются уже 4,5 года.

В Одессе судья Андрей Бойчук заявил о местной жительнице, которая требует признать ее женой и угрожает разрушить карьеру. Жалоба опубликована на сайте Высшего совета правосудия.

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Андрей Бойчук из Приморского районного суда утверждает, что в марте 2017 года удовлетворил иск гражданки о разводе — и с тех пор она его терроризирует. Как отметил судья, вскоре после суда женщина раздобыла его персональные данные и с тех пор шлет ему свои интимные фотографии, постоянно звонит, шлет письма, преследует на работе и караулит у дома.

Одесситка требует внести ее в официальную декларацию и признать женой, вопреки желанию судьи. С апреля 2021 года она также просит финансового обеспечения, в том числе оплаты стоматологических услуг, спортзала и покупки украшений, угрожая писать жалобы во все инстанции, чтобы разрушить карьеру судьи.

"Все это дает мне основания считать, что она имеет отклонения в психическом здоровье", — отметил Андрей Бойчук в сообщении.

Он добавил, что уже неоднократно обращался в Высший совет правосудия и правоохранительные органы с просьбой провести расследование, однако гражданка до сих пор его преследует. Как указано в тексте, в качестве доказательства Андрей Бойчук приложил к сообщению скриншоты.

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