Певица Билли Айлиш рассказала о сталкере, что разбил палатку у ее дома

Исполнительница уже подала в суд на незнакомца

Билли Айлиш обратилась в суд с просьбой выдать судебный запрет сталкеру, который преследует ее даже разбил палатку у ее дома. Об этом пишет The Blast.

19-летняя певица рассказала, что загадочный мужчина не приближался к ней, однако вел себя угрожающе. Он имитировал, как перерезает ей горло, посылал записки с угрозами, а потом и вовсе разбил неподалеку от ее дома в Лос-Анджелесе палатку, откуда за ней следит круглосуточно.

Полиция уже выяснила, что сталкера зовут Джон Херл и рассказала, занялась расследованием, однако Херла пока не арестовала.

Тем временем певица сообщила, что в последней записке от него говорилось, что "вода скоро поднимется и ты умрешь".

К тому же певица опасается не только за себя, но еще и за свою семью.

"Я больше не чувствую себя в безопасности, выходя из дома и прогуливаясь по улице, ведь он может подойти ко мне и причинить мне боль. Каждый раз, как я его вижу, мне хочется кричать", — рассказала Айлиш. Она утверждает, что сталкер даже взобрался на забор школы рядом с ее домом и заглядывал к ней во двор.

Напомним, ранее режиссер Стивен Спилберг говорил о том, что его преследует женщина, которая хочет его убить. на слала ему письма с угрозами, в которых писала, что собирается убить режиссера.

А также писала комментарии под постами режиссера в соцсетях, обещая, что "покончит с ним лично".