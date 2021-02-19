Співачка Біллі Айліш розповіла про сталкера, що поставив намет біля її будинку

Виконавиця вже подала в суд на незнайомця.

Біллі Айліш звернулася до суду з проханням видати судову заборону сталкеру, який переслідує її і навіть поставив намет біля її будинку. Про це пише The Blast.

19-річна співачка розповіла, що загадковий чоловік не наближався до неї, однак поводився загрозливо. Він імітував, як перерізає їй горло, посилав записки з погрозами, а потім і зовсім поставив неподалік її будинку у Лос-Анджелесі намет, звідки за нею стежить цілодобово.

Поліція вже з'ясувала, що сталкера звуть Джон Херлі і розповіла, що зайнялася розслідуванням, однак Херлі поки не заарештувала.

Тим часом співачка повідомила, що в останній записці від нього говорилося, що "вода скоро підніметься і ти помреш".

До того ж співачка побоюється не тільки за себе, але ще і за свою сім'ю.

"Я більше не відчуваю себе в безпеці, виходячи з дому і прогулюючись вулицею, адже він може підійти до мене і завдати мені болю. Щоразу, як я його бачу, мені хочеться кричати", — розповіла Айліш. Вона стверджує, що сталкер навіть виліз на паркан школи поруч з її будинком і заглядав до неї у двір.

Нагадаємо, раніше режисер Стівен Спілберг говорив про те, що його переслідує жінка, яка хоче його вбити. Вона слала йому листи з погрозами, в яких писала, що збирається вбити режисера.

А також писала коментарі під постами режисера у соцмережах, обіцяючи, що "покінчить з ним особисто".