Поліція затримала фаната Злати Огнєвіч, який погрожував їй розправою (відео)

Поліцейські встановили місце проживання чоловіка, який переслідував зірку. Щоб його знешкодити, довелося задіяти спецпідрозділ "Корд".

Правоохоронці відреагували на заяву популярної співачки Злати Огнєвіч про погрози на її адресу від одного з шанувальників. Протягом доби поліцейські зуміли встановити особу агресивного фаната та затримати його. Наразі чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Неадекватним "шанувальником таланту" зірки виявився уродженець Черкаської області, 1981 року народження.

"Чоловік довгий час систематично загрожував убивством заявниці, переслідував і відправляв смс-повідомлення до різних соціальних мереж", — повідомив начальник відділу дізнання Печерського управління поліції Василь Іванишин.

Щодо переслідувача співачки зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивства. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, ведеться слідство.

Що за агресивний шанувальник?

Нагадаємо, 24 січня співачка Злата Огнєвіч подала заяву до Печерського районного управління поліції про те, що їй погрожує вбивством агресивний чоловік. При цьому в соцмережах зірка розповіла, що переслідування неадеквата продовжуються вже протягом кількох років — він писав їй та сестрі Огнєвіч у соцмережах. Останнім часом булінг перейшов із віртуальної сфери в реальне життя.

Співачці вдалося зняти на телефон чергові погрози чоловіка, коли він переслідував на машині. Це й стало підставою для заяви до правоохоронних органів.

У соціальній мережі Facebook є сторінка користувача з таким же ім'ям і прізвищем, як у переслідувача Огнєвіч. Також він схожий на агресивного фаната. Це — Вадим Лебідь, уродженець міста Христинівка Уманського району Черкаської області, який нині мешкає в Києві. У 2006 році він закінчив факультет економіки підприємства та управління персоналом у КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Про переслідування Злата Огнєвіч заявляла ще 2019 року. Тоді нав'язливий шанувальник переслідував співачку біля дверей її оселі. Поліції вдалося навіть затримати чоловіка, але чи він поніс відповідальність за свої дії, не повідомляється.

Раніше Фокус повідомляв про шанувальника співачки Біллі Айліш, який розбив намет біля її будинку. 19-річна співачка розповіла, що загадковий чоловік не наближався до неї, проте поводився загрозливо — імітував, як перерізає їй горло, і посилав записки з погрозами.