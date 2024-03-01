"Теперь любит Москву": Злата Огневич раскритиковала популярного рэпера за выезд в РФ (фото)

Артистка вспомнила, что в первые дни полномасштабной войны Jah Khalib вместе с беременной женой прятались от российских ракет на парковке. Однако позже это не помешало рэперу уехать в РФ и собирать там свою аудиторию.

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Украинская певица Злата Огневич резко высказалась о рэпере о Jah Khalib, который в первые дни войны жил в Киеве и писал о своей гордости за украинцев, а потом выехал в Россию. Об этом Огневич рассказала в сторис в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Так, певица вспомнила, что в ночь на 25 февраля она, вместо сна дома, из-за ракетной опасности ночевала на парковке. Среди людей, пытающихся укрыться от опасности, был и Jah Khalib вместе со своей беременной женой. В то время, по словам Огневич, он "видел и понимал все и любил Украину и Киев". Однако позже молча выехал из Украины и теперь "любит Россию и Москву".

Злата Огневич в годовщину российской агрессии поделилась воспоминаниями о дне начала войны Фото: Скриншот

Рэпер действительно до начала полномасштабного вторжения ВС РФ проживал в Украине и тесно общался со многими украинскими артистами. В первые дни полномасштабного вторжение на своей странице в Instagram он написал следующее: "Мы на месте. Мы в Киеве из укрытия в укрытие. Живы, здоровы, не паникуем и никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами".

Однако в скором времени Jah Khalib принял решение уехать жить в Россию.

"Почти вся моя команда — граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью и выступаю на радиостанциях, что явно демонстрирует мое хорошее отношение ко всем народам России", — написал в соцсети рэпер.

Jah Khalib объяснил подписчикам, прочему уехал в Россию Фото: Скриншот

Злата Огневич (Инна Бордюг) — украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Становление Златы уже в качестве профессиональной певицы состоялось в Киеве, где девушка стала выпускницей Киевского института музыки им. Глиэра по специализации "джазовый вокал". Злата Огневич является солисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, также пела в латин-бэнде. В 2014 году поддержала Евромайдан. Для Огневич и ее родителей, которые жили в Крыму, российская аннексия стала шоком, все они восприняли ее очень болезненно. Семья певицы отказалась брать российские паспорта.

Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) — казахстанский рэпер, певец, битмейкер и продюсер. Родился 29 сентября 1993 года в Алма-Ате. Среди его первых произведений наиболее популярными стали "Твои сонные глаза", "SnD", "Сжигая дотла" и "Ты для меня". Jah Khalib вскоре стал известен не только в Казахстане, но и в других постсоветских странах. В декабре 2015 года рэпер прибыл в Крым, нарушив при этом правила пересечения границы Украины, а также правила въезда иностранцев на временно оккупированные территории. В 2018 году в Москве получил свой первый "Золотой граммофон" за песню "Медина". Летом 2019 года переехал жить в Киев, где и продолжил работу над альбомом "Выход в свет".

Напомним, в середине февраля Ирина Билык жестко ответила Киркорову, спевшему ее песню на Донбассе. В оккупированной Горловке Филип Киркоров исполнил песню Ирины Билык "Снег". Сама украинская артистка ответила россиянину стихом, опубликованным на своей странице в соцсети, в котором говорилось о том, что он давно продал душу дьяволу и теперь глумиться над Украиной.