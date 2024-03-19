Довелося продати прикраси: Злата Огнєвіч розповіла про багатотисячний кредит, який довго не могла виплатити (відео)

Злата Огнєвіч зізналася, що на початку пандемії мала багатотисячний борг, через який навіть продала частину своїх цінний речей.

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38-річна українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, як два роки мала багатотисячний кредит, через який їй навіть довелося продати свої коштовності. Відвертими подробицями свого життя співачка поділилася в програмі "33 запитання" на Люкс ФМ.

Зокрема, співачка зізналася, що з 2020 року мала фінансові труднощі, через які опинилася в боргах. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу, яка різко урізала творчу діяльність співачки.

Як виявилося, напередодні пандемії Злата Огнєвіч позичила 17 тисяч доларів, які планувала витратити на концертний тур "Чекай". Однак, через карантин та його обмеження частину туру співачці довелося скасовувати. Але підготовка до концертів згідно з контрактом включала в себе часткову оплату майданчиків, де повинні були відбутися виступи. Таким чином співачка втратила кругленьку суму.

"Коли почалася пандемія, то сталася ситуація, коли я була винна 17 тисяч доларів. Для мене це величезна сума, для когось можливо ні, скажуть, артисти мільярдери і що таке для неї 17 тисяч. Ні, для мене ця сума була тумач. Я виплачувала її 2 роки, і працювала, і займала. Я її не витратила. У мене був тур "Чекай" і інша половина тура "Чекай" мала відбутися якраз коли почався коронавірус, пандемія. І там якраз частина майданчиків були оплачені, частково треба було оплатити за контрактами. І так сталося, що через цей тур, я влетіла в 17 тисяч доларів. І для мене це просто… Я не могла жити з такою думкою, що я комусь щось винна. Я щось продала з коштовностей, з прикрас, щось напрацювала віддала", — зізналася Злата Огнєвіч.

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Оскільки карантинні обмеження частково призупинили творчу діяльність співачки, певний період вона відчувала фінансову кризу. Злата Огнєвіч також зізналася, що після початку повномасштабної війни в Україні вона знову стикнулася з фінансовими проблемами, які змусили направити свої сили на роботу в соціальних мережах.

"На момент повномасштабного вторгнення творчість дуже мало монетизувалася, бо ми звикли інакше, різні там опен-ейри, концерти, корпоративи і ми почали заробляти блогерством. І на якийсь момент блогерство стало приносити більше заробітку аніж артистична діяльність. Потім все якось вирівнялось і артистична діяльність почала приносити більше", — зізналася Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше ми писали, Злата Огнєвіч поскаржилася на шанувальника, який погрожує їй розправою. Крім цього, Фокус писав, що поліція затримала фаната Злати Огнєвіч, який погрожував їй розправою.