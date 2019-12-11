Таинственный художник Бэнкси нарисовал рождественское граффити с бездомным Санта-Клаусом

Новое произведение появилось в английском городе Бирмингем

Уличный художник Бэнкси представил в английском городе Бирмингем граффити, приуроченное к Рождеству. Видео с новой арт-работой Бэнкси опубликовано в его Instagram.

На записи мужчина, который выглядит как бездомный, сидит на скамейке рядом со своими вещами: он пьет воду, а затем ложится, подкладывая под голову мешок. В этот момент на записи становится видна оленья упряжка, нарисованная на стене возле скамейки.

"Боже, благослови Бирмингем", — написал Бэнкси в подписи к видео. Он также поведал, что пока снимался ролик, к актеру Райану, изображавшему бездомного, постоянно подходили прохожие. Они предложили ему горячий напиток, два шоколадных батончика и зажигалку, хотя сам мужчина ни о чем не просил.

Скриншот

Сейчас скамья пуста и на ней фотографируются все желающие.

Как ранее писал Фокус:

Бэнкси создал новое граффити, которое посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза. Картина появилась на воротах лондонского аэропорта Хитроу. В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.