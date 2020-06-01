Бэнкси посвятил новую работу сносу памятника меценату-работорговцу в Бристоле
Снос памятница вызвал среди британцев широкую общественную дискуссию о прошлом их страны
Уличный художник Бэнкси отреагировал на охватившие США и другие страны протесты против расизма, спровоцированные убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда.
На своей странице в Instagram Бэнкси опубликовал новый рисунок, изображающий участников акций протеста в Бристоле, которые сбрасывают бронзовую статую предпринимателя, члена британского парламента и работорговца Эдварда Колстона.
Событие вызвало среди британцев широкую общественную дискуссию о прошлом их страны.
"Что нам делать с пустым постаментом посередине Бристоля? Вот идея, которая устроит как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех, кто этого не делает. Мы вытаскиваем его из воды, кладем обратно на постамент, обвязываем тросом шею и заказываем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые его сбрасывают. Все счастливы. Знаменитый день остается в памяти", – написал художник.
Художник опубликовал черно-белый набросок нового памятника, на котором трое взрослых и ребенок пытаются с помощью веревок сбросить старую статую.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.
- Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.