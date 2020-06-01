Бэнкси посвятил новую работу сносу памятника меценату-работорговцу в Бристоле

Уличный художник Бэнкси отреагировал на охватившие США и другие страны протесты против расизма, спровоцированные убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда.

На своей странице в Instagram Бэнкси опубликовал новый рисунок, изображающий участников акций протеста в Бристоле, которые сбрасывают бронзовую статую предпринимателя, члена британского парламента и работорговца Эдварда Колстона.

Событие вызвало среди британцев широкую общественную дискуссию о прошлом их страны.

"Что нам делать с пустым постаментом посередине Бристоля? Вот идея, которая устроит как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех, кто этого не делает. Мы вытаскиваем его из воды, кладем обратно на постамент, обвязываем тросом шею и заказываем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые его сбрасывают. Все счастливы. Знаменитый день остается в памяти", – написал художник.

Художник опубликовал черно-белый набросок нового памятника, на котором трое взрослых и ребенок пытаются с помощью веревок сбросить старую статую.

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