Протесты в США: Трамп призвал губернаторов к жесткому ответу

Американский президент провел видеоконференцию с губернаторами штатов из подвального помещения Белого дома

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции в понедельник, 1 июня, призвал губернаторов штатов и органы национальной безопасности к жестким действиям, чтобы подавить протесты, вспыхнувшие по всей стране из-за смерти Джорджа Флойда.

Об этом пишет CNN.

"Вы должны доминировать или будете выглядеть как глупцы. Вы должны арестовывать и судить нарушителей", – сказал президент США по телефону из подвального помещения Белого дома.

В разговоре Трамп сказал, что он убежден, что насилие было организовано силами "левых радикалов".

"Если вы их не остановите (демонстрантов), ситуация будет становиться все хуже и хуже. Единственный шанс для их успеха – ваша слабость", – сказал глава Белого дома.

Он добавил, что "весь мир смеялся над Миннеаполисом из-за того, что полицейский участок сожгли".

Издание также сообщает, что Трамп позвонил семье Джорджа Флойда, который скончался 25 мая после того, как полицейский душил его коленом при задержании. По словам брата Флойда, беседа с президентом была короткой.

"Это было очень коротко. Разговор был хорошим. Я слушал его с уважением. Я понимал, что он хотел сказать, но это был короткий разговор", – сказал брат Джорджа Флойда.

Напомним, во время протестов у Белого дома служба безопасности спрятала президента Дональда Трампа в бункер.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.

А в ряде городов США полиция выразила солидарность с протестующими против полицейского насилия по отношению к темнокожим американцам.