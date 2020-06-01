По всей стране можно было наблюдать полицейских, преклонивших колени на улицах при встрече с демонстрантами

Полиция в ряде городов США выразила солидарность с протестующими против полицейского насилия по отношению к темнокожим американцам. Об этом сообщает СNN.

Как отмечает издание, по всей стране можно было наблюдать полицейских, преклонивших колени на улицах при встрече с демонстрантами. Многие полицейские департаменты стараются найти взаимопонимание с людьми, вышедшими на протесты, и осуждают действия своих коллег, приведших к смерти Джоржа Флойда.

В частности, начальник департамента полиции, который был причастен к смерти Флойда, присоединился в воскресенье к демонстрантам, чтобы почтить его память.

На родине Флойда в Хьюстоне, начальник департамента местной полиции Арт Асевидо публично выразил поддержку тем, кого возмутил произошедший в Миннеаполисе 25 мая инцидент.

"Мы должны вернуть Флойда домой, и обеспечить всем безопасность", – заявил он.

Асевидо также сказал, что случившиеся в Миннеаполисе послужит знаком о необходимости проведения полицейской реформы.

В Нью-Йорке полицейские также проявили солидарность с протестующими, преклонив колено перед колонной, собравшейся на Тайм-сквер, чтобы почтить память Флойда.

А в Нью-Джерси начальник полиции присоединился к колоне демонстрантов, заняв место в первых рядах и держа в руках плакат "Будем солидарны!".

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.