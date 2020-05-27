Задержанный умолял полицейских о пощаде

В американском Миннеаполисе темнокожий мужчина умер после того, как полицейские применили жесткие методы при его задержании. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Камеры наблюдения зафиксировали лежащего на земле около полицейской машины темнокожего мужчину, который умолял о пощаде, в то время, как один из полицейских придавливал его шею коленом к асфальту.

Мужчина кричал, что у него болит живот и шея, а также, что не может дышать. У него шла из носа кровь. Однако белый офицер полиции продолжал придавливать его коленом, не обращая внимания на просьбы о пощаде. При этом, камера на его груди была активирована.

В какой-то момент задержанный перестал отвечать. Полицейские вызвали карету скорой помощи, однако медицинская помощь уже не понадобилась.

Свидетели инцидента рассказали, что полицейские убили мужчину у всех на глазах без всякого сочувствия.

Как сообщили в полицейском отделении Миннеаполиса, офицеры получили информацию о неизвестном, который залез на синюю машину, по-видимому, находясь под воздействием алкоголя. По прибытию на место, офицеры попросили мужчину слезть с машины, после чего он оказал сопротивление.

"Сойдя, он оказал физическое сопротивление сотрудникам полиции. Офицеры смогли надеть на подозреваемого наручники и отметили, что он, похоже, испытывает проблемы со здоровьем. Они вызвали скорую помощь", − указали в полиции.

При этом утверждается, что во время задержания не применялось какое-либо оружие, а камеры на теле полицейских были активированы и фиксировали все происходящее.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей уже заявил, что причастные к смерти полицейские были уволены. Расследованием инцидента займется ФБР из-за возможного нарушения гражданских прав.

Напомним, в районе Центрального парка в Нью-Йорке женщина угрожала темнокожему мужчине позвонить в полицию и сообщить об угрозах ее жизни, после просьбы мужчины взять собаку на поводок, как того требуют правила посещения парка. Она оказалась сотрудницей инвестиционного фонда Franklin Templeton и была уволена после инцидента.

Как ранее сообщал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.