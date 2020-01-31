Расизм или предосторожность: в мире отказывают в обслуживании китайцам

В списке бар и консерватория в Риме и ресторан в Таиланде

Число погибших от китайского коронавируса 31 января достигло 213 человек. Количество заразившихся в провинции Хубэй возросло до 9692. В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, причем за пределами Китая случаев смерти не было. И теперь по миру ширятся панические настроения – китайцам отказывают в обслуживании. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети отказ обслуживать китайских граждан называют расизмом и постят плакаты с запретами. Так, в Японии вход китайцам запретили в магазин комиксов. Ресторан во Таиланде вывесил табличку: "Извините, мы не можем принять китайских клиентов".

Отказываются принимать китайских граждан и в ресторанах на Шри-Ланке и в южнокрейском ресторане в Японии.

На Филиппинах раздавали бесплатные медицинские маски на улице, но повесили табличку, что они только для филиппинцев.

Но больше всего подобных запретов обнаружили в Италии. Бар у римского фонтана Треви повесил объявление в котором они извиняются за неудобства, но сообщают, что "ВСЕ, кто прибыл из Китая, нежелательные гости в данном заведении".

А консерватория Санта-Сесилия в Риме разослала письма всем своим студентам из Азии. В них говорится, что все они не могут посещать занятия, пока не сдадут медицинские тесты. Всего в консерватории учится 81 студент из Китая, Японии, Южной Кореи и прочих азиатских стран. Их приглашают на медосмотр пятого февраля. И посещать занятия они смогут только после него.

Консерватория Санта-Сесилия/все фото из соцсетей

Студенты были возмущены. Все они не были на родине несколько месяцев и пытались выяснить у директора, почему, в таком случае, проверяют только их, если у них были такие же шансы заразиться коронавирусом, как и у прочих студентов, которые съехались на обучение в одну из старейших консерваторий со всего мира.

Но, как рассказал Ким, студент из Южной Кореи, "директор просто сбежал от них".

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил воздушное сообщение между Италией и Китаем.

Как ранее писал Фокус:

Шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа круизного лайнер Costa Smeralda находились на карантине в порту Чивитавеккья под надзором полиции, пока супружеская пара китайцев проходила проверку на коронавирус. Им позволили покинуть корабль только на следующий день, когда диагноз не подтвердился.