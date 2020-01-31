Расизм или предосторожность: в мире отказывают в обслуживании китайцам

2020-01-31 20:04:25

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В списке бар и консерватория в Риме и ресторан в Таиланде

Число погибших от китайского коронавируса 31 января достигло 213 человек. Количество заразившихся в провинции Хубэй возросло до 9692. В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, причем за пределами Китая случаев смерти не было. И теперь по миру ширятся панические настроения – китайцам отказывают в обслуживании. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети отказ обслуживать китайских граждан называют расизмом и постят плакаты с запретами. Так, в Японии вход китайцам запретили в магазин комиксов. Ресторан во Таиланде вывесил табличку: "Извините, мы не можем принять китайских клиентов".

китайцам вход воспрещен, расизм, запрет

Отказываются принимать китайских граждан и в ресторанах на Шри-Ланке и в южнокрейском ресторане в Японии.

китайцам вход воспрещен, расизм, запрет

китайцам вход воспрещен, расизм, запрет

На Филиппинах раздавали бесплатные медицинские маски на улице, но повесили табличку, что они только для филиппинцев.

медицинские маски

Но больше всего подобных запретов обнаружили в Италии. Бар у римского фонтана Треви повесил объявление в котором они извиняются за неудобства, но сообщают, что "ВСЕ, кто прибыл из Китая, нежелательные гости в данном заведении".

рим, ресторан

А консерватория Санта-Сесилия в Риме разослала письма всем своим студентам из Азии. В них говорится, что все они не могут посещать занятия, пока не сдадут медицинские тесты. Всего в консерватории учится 81 студент из Китая, Японии, Южной Кореи и прочих азиатских стран. Их приглашают на медосмотр пятого февраля. И посещать занятия они смогут только после него.

консерватория Санта-Сесилия

Консерватория Санта-Сесилия/все фото из соцсетей

Студенты были возмущены. Все они не были на родине несколько месяцев и пытались выяснить у директора, почему, в таком случае, проверяют только их, если у них были такие же шансы заразиться коронавирусом, как и у прочих студентов, которые съехались на обучение в одну из старейших консерваторий со всего мира.

Но, как рассказал Ким, студент из Южной Кореи, "директор просто сбежал от них".

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил воздушное сообщение между Италией и Китаем.

Как ранее писал Фокус:

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