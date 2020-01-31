Расизм или предосторожность: в мире отказывают в обслуживании китайцам
2020-01-31 20:04:25
В списке бар и консерватория в Риме и ресторан в Таиланде
Число погибших от китайского коронавируса 31 января достигло 213 человек. Количество заразившихся в провинции Хубэй возросло до 9692. В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, причем за пределами Китая случаев смерти не было. И теперь по миру ширятся панические настроения – китайцам отказывают в обслуживании. Об этом пишет Daily Mail.
В Сети отказ обслуживать китайских граждан называют расизмом и постят плакаты с запретами. Так, в Японии вход китайцам запретили в магазин комиксов. Ресторан во Таиланде вывесил табличку: "Извините, мы не можем принять китайских клиентов".
Отказываются принимать китайских граждан и в ресторанах на Шри-Ланке и в южнокрейском ресторане в Японии.
На Филиппинах раздавали бесплатные медицинские маски на улице, но повесили табличку, что они только для филиппинцев.
Но больше всего подобных запретов обнаружили в Италии. Бар у римского фонтана Треви повесил объявление в котором они извиняются за неудобства, но сообщают, что "ВСЕ, кто прибыл из Китая, нежелательные гости в данном заведении".
А консерватория Санта-Сесилия в Риме разослала письма всем своим студентам из Азии. В них говорится, что все они не могут посещать занятия, пока не сдадут медицинские тесты. Всего в консерватории учится 81 студент из Китая, Японии, Южной Кореи и прочих азиатских стран. Их приглашают на медосмотр пятого февраля. И посещать занятия они смогут только после него.
Консерватория Санта-Сесилия/все фото из соцсетей
Студенты были возмущены. Все они не были на родине несколько месяцев и пытались выяснить у директора, почему, в таком случае, проверяют только их, если у них были такие же шансы заразиться коронавирусом, как и у прочих студентов, которые съехались на обучение в одну из старейших консерваторий со всего мира.
Но, как рассказал Ким, студент из Южной Кореи, "директор просто сбежал от них".
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил воздушное сообщение между Италией и Китаем.
Как ранее писал Фокус:
- Шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа круизного лайнер Costa Smeralda находились на карантине в порту Чивитавеккья под надзором полиции, пока супружеская пара китайцев проходила проверку на коронавирус. Им позволили покинуть корабль только на следующий день, когда диагноз не подтвердился.
- В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании SkyUp, который доставил 158 украинцев из популярного у туристов города Санья. По прибытии у всех пассажиров самолета измерили температуру, других проверок не проводилось. Украинские туристы остались довольны своей поездкой в Китай и не видят поводов для паники из-за распространения коронавируса.