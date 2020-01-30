В аэропорту "Борисполь" приземлились украинцы из Китая: У нас все в порядке

Прибывшие пассажиры довольны туристической поездкой в Китай

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании SkyUp, который доставил 158 украинцев из популярного у туристов города Санья. По прибытии у всех пассажиров самолета измерили температуру, других проверок не проводилось. Украинские туристы остались довольны своей поездкой в Китай и не видят поводов для паники из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Нromadske.

Прибывшие в Украину пассажиры рассказали, что на острове, на котором они отдыхали, нет паники, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

"Классно! Здорово! Клево! Никакой паники!", – так описал свой отдых один из пассажиров.

"Все прекрасно, никакой паники, обычный отдых", – сказал другой турист.

Некоторых даже удивило то, что врач, который измерил им температуру, не был в маске, хотя ожидали увидеть "человека в скафандре".

Прибывшие туристы также отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

Отметим, несмотря на отсутствие паники, на острове Хайнань закрыли парки и отменили экскурсии. Кроме того, цены в регионе выросли.

"Закрыты все парки, экскурсии отменили, а цены на маски резко подскочили", – сказала украинская туристка.

Исправлено

В первоначальной версии новости было указано, что туристов вернул в Украину самолет авиакомпании МАУ. На самом деле рейс из Саньи выполнил самолет авиакомпании SkyUp.

Как ранее сообщал Фокус:

С 26 января в аэропорту "Борисполь" в начали измерять температуру пассажиров, которые прилетелими прямыми авиарейсами из Китая.

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает полеты в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом. Туристов возвращают домой.