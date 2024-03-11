"Это наша мама": украинка вышла на крыло самолета, чтобы подышать воздухом (видео)

Женщина возвращалась с семьей из отпуска и решила освежиться. Пилот вызвал скорую помощь, полицию и пограничников.

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Пассажиры были ошеломлены, когда мама двоих детей из Украины взяла на себя смелость открыть двери аварийного выхода, чтобы насладиться бризом. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Ожидание, пока люди перед вами выйдут из самолета, может стать испытанием для многих людей, но только не для этой женщины. Вместо того чтобы встать в очередь со всеми пассажирами, она решила открыть дверь аварийного выхода и выйти на крыло самолета.

Невероятные кадры показывают, как женщина, возвращавшаяся из отпуска в солнечной Анталии (Турция), выбрала неожиданный короткий путь, чтобы подышать свежим воздухом. Для пассажирки это закончилось не очень хорошо, ведь она больше не сможет пользоваться услугами этой авиакомпании.

Мать двоих детей из Украины была запечатлена в 2020 году в киевском аэропорту "Борисполь" Фото: The Sun

Мать двоих детей из Украины была запечатлена в 2020 году в киевском аэропорту "Борисполь", стоящей на крыле самолета Boeing 737-86N после приземления.

"Самолет приземлился, и почти все пассажиры вышли из него. Она прошла почти весь путь от хвоста до ряда с аварийным выходом, открыла дверь и просто вышла. К тому времени двое ее детей уже были на земле и стояли рядом со мной. Они были удивлены и сказали: "Это наша мама"", — вспоминает один из пассажиров того рейса.

Пилот вызвал скорую помощь, полицию и пограничников. Женщина, которая благополучно вернулась в самолет, не смогла объяснить полиции причину своего поведения. Как сообщается, она сказала властям, что ей было слишком жарко.

Издание отмечает, что женщина летела с мужем и двумя детьми на семейный отдых перед началом нового учебного года. Тесты показали, что она не была пьяна и не принимала наркотики, а боссы авиакомпании подтвердили факт инцидента и запретили ей впредь летать с Международными авиалиниями Украины.

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