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"Це наша мама": українка вийшла на крило літака, щоб подихати повітрям (відео)

Жінка вийшла на крило літака, посадка літака, аеропорт, курйози в аеропорту, викликали поліцію, поверталася з відпустки
Фото: YouTube | Жінка відчинила двері аварійного виходу і просто вийшла

Жінка поверталася з сім'єю з відпустки й вирішила освіжитися. Пілот викликав швидку допомогу, поліцію та прикордонників.

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Пасажири були приголомшені, коли мама двох дітей з України взяла на себе сміливість відчинити двері аварійного виходу, щоб насолодитися бризом. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Очікування, поки люди перед вами вийдуть з літака, може стати випробуванням для багатьох людей, але тільки не для цієї жінки. Замість того щоб стати в чергу з усіма пасажирами, вона вирішила відкрити двері аварійного виходу і вийти на крило літака.

Неймовірні кадри показують, як жінка, яка поверталася з відпустки в сонячній Анталії (Туреччина), обрала несподіваний короткий шлях, щоб подихати свіжим повітрям. Для пасажирки це закінчилося не дуже добре, адже вона більше не зможе користуватися послугами цієї авіакомпанії.

Жінка вийшла на крило літака, посадка літака, аеропорт, курйози в аеропорту, викликали поліцію, поверталася з відпустки Fullscreen
Матір двох дітей з України було зафіксовано 2020 року в київському аеропорту "Бориспіль"
Фото: The Sun

Матір двох дітей з України було зафіксовано 2020 року в київському аеропорту "Бориспіль", коли вона стояла на крилі літака Boeing 737-86N після приземлення.

"Літак приземлився, і майже всі пасажири вийшли з нього. Вона пройшла майже весь шлях від хвоста до ряду з аварійним виходом, відчинила двері й просто вийшла. На той час двоє її дітей уже були на землі й стояли поруч зі мною. Вони були здивовані й сказали: "Це наша мама"", — згадує один із пасажирів того рейсу.

Пілот викликав швидку допомогу, поліцію і прикордонників. Жінка, яка спокійно повернулася в літак, не змогла пояснити поліції причину своєї поведінки. Як повідомляється, вона сказала владі, що їй було занадто жарко.

Видання зазначає, що жінка летіла з чоловіком і двома дітьми на сімейний відпочинок перед початком нового навчального року. Тести показали, що вона не була п'яна і не вживала наркотики, а боси авіакомпанії підтвердили факт інциденту і заборонили їй надалі літати з Міжнародними авіалініями України.

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