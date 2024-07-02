"Благодарят меня за это": бортпроводник тайком оскорбляет надоедливых пассажиров (видео)

Джош Принки раскрыл свой хитрый способ отомстить путешественникам, которые ведут себя неподобающим образом. Ролик с его рассказом стал вирусным и набрал более 26,4 млн просмотров.

Related video

Сотрудник American Airlines Джош Принки рассказал о забавном методе, который он использует, чтобы оскорблять надоедливых пассажиров так, чтобы они об этом не знали. Об этом он рассказал в одном из своих роликов в TikTok.

По словам бортпроводника, члены экипажа "оскорбляют" пассажиров прямо у них в глазах, но люди слишком отвлечены, чтобы даже заметить это.

"Единственная работа, на которой вы можете назвать кого-то "мусором", и они благодарят меня за это", — подписал Джош Принки свой ролик, который стал вирусным.

В клипе, набравшем 26,4 миллиона просмотров, показано, как он идет по проходу самолета, сжимая в руках мусорный мешок, чтобы собрать мусор, который остался у пассажиров. Однако подходя к каждому путешественнику Джош находит хитрый способ "оскорбить" их прямо в лицо, если до этого он вел себя неподобающим образом. Секрет бортпроводника заключается в произношении. Когда мужчина протягивает мусорный мешок он говорит: "Вы мусор", хотя пассажиры слышат только, как он любезно спрашивает: "Ваш мусор?".

Секрет бортпроводника заключается в произношении некоторых слов Фото: TikTok

Многие пользователи соцсетей были удивленны лазейкой, которую придумал сообразительный бортпроводник.

"Вот это удовлетворение от работы", "Большая улыбка на лице", "Это просто гениально", — писали они в комментариях.

Ранее сообщалось, что люди были напуганы парусником, который плыл без экипажа. На борту судна не было ни одного человека, когда оно подошло к берегу. Позже стало известно, что владелец парусника попал в сильный шторм и был спасен с помощью вертолета.

Также стало известно, что рыбаки погибли после того, как выпили из бутылок, найденных в море. Моряки раздали часть бутылок другим командам. В настоящее время предпринимаются попытки уведомить эти экипажи.