Назвали "кораблем-призраком": люди были напуганы парусником, который плыл без экипажа

На борту судна не было ни одного человека, когда оно подошло к берегу. Позже стало известно, что владелец парусника попал в сильный шторм и был спасен с помощью вертолета.

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"Корабль-призрак", который недавно выбросило на пляж в Пенсаколе (штат Флорида, США), был отслежен техасцем, который, вероятно, потеряет большую часть своих сбережений после покупки судна, на котором он надеялся совершить кругосветное путешествие. Об этом пишет NBC News.

46-летняя Франсин Фаррар не могла поверить своим глазам вечером 18 июня, когда 45-футовый (13,7 метра) парусник, на борту которого не было ни одного человека, жутким образом подплыл к берегу.

"Я увидела это потрепанное судно, оно выглядело призрачным м просто приближалось", — рассказала домохозяйка из Меридиана, штат Миссисипи.

Парусник заметили и другие люди. По словам 35-летней жительницы Пенсаколы Алли Гарретт, необычное зрелище быстро стало предметом всеобщего восхищения.

"Мы назвали его кораблем-призраком. Все быстро стали называть его именно так", — сказала она.

Ранее парусник попал в сильный шторм Фото: X (Twitter)

Издание отмечает, что в сезон ураганов во Флориде часто случается, что парусники поддаются сильным ветрам и срываются со своих швартовов. Но, как оказалось, у этого причаленного судна был гораздо более сложный путь к тому месту, где оно сейчас находится в Пенсаколе. Вскоре после того, как местные жители выложили изображения судна в социальные сети, эти снимки привлекли внимание 39-летнего Майкла Барлоу, чья жизнь была спасена несколькими неделями ранее во время сложнейшей операции береговой охраны в Мексиканском заливе.

Барлоу сразу же узнал на снимках и видео яхту "Леди Кэтрин III", которую он приобрел в мае. Ранее мужчина закрывал свой бизнес по раскопкам и распродавал имущество, чтобы начать новую жизнь.

"Мы просто собирались исследовать мир. Мы нормальные люди. У нас нормальные финансы, очень простые. И только так я мог взять своего сына и показать ему, что есть целый мир, помимо того, что есть в Америке", — рассказал американец.

Ремонт парусника может оказаться дороже чем его покупка Фото: NBC News

Барлоу с другом возвращались в Техас, когда сильные ветры и волны, ставшие в итоге ураганом Альберто, обрушились на яхту "Кэтрин" и вывели ее из строя. Спутниковое устройство связи Garmin было одним из немногих электрических или газовых приборов, не разрушенных морской водой, и мужчина смог подать спасительный сигнал.

Береговая охрана в Новом Орлеане сообщила, что 1 июня ее предупредили о двух лодочниках, чье судно вышло из строя.

По словам чиновников, пострадавших нашли с помощью вертолета и самолета наблюдения. К сожалению моряков можно было спасти только по воздуху, поэтому парусник пришлось оставить. Барлоу выбрал спасение, а не лодку, которую он купил за 80 000 долларов. Теперь американцу предстоит подумать готов ли он заплатить 20 000 долларов за то, чтобы "Катрин" была поставлена в сухой док для ремонта, который может превысить ее стоимость до попадания в шторм.

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