Назвали "кораблем-примарою": люди були налякані вітрильником, який плив без екіпажу

На борту судна не було жодної людини, коли воно підійшло до берега. Пізніше стало відомо, що власник вітрильника потрапив у сильний шторм і був врятований за допомогою вертольота.

Related video

"Корабель-привид", який нещодавно викинуло на пляж у Пенсаколі (штат Флорида, США), відстежив техасець, який, імовірно, втратить більшу частину своїх заощаджень після купівлі судна, на якому він сподівався здійснити навколосвітню подорож. Про це пише NBC News.

46-річна Франсін Фаррар не могла повірити своїм очам увечері 18 червня, коли 45-футовий (13,7 метра) вітрильник, на борту якого не було жодної людини, моторошним чином підплив до берега.

"Я побачила це пошарпане судно, воно виглядало примарним і просто наближалося", — розповіла домогосподарка з Меридіана, штат Міссісіпі.

Вітрильник помітили й інші люди. За словами 35-річної мешканки Пенсаколи Аллі Гарретт, незвичайне видовище швидко стало предметом загального захоплення.

"Ми назвали його кораблем-примарою. Усі швидко стали називати його саме так", — сказала вона.

Раніше вітрильник потрапив у сильний шторм Фото: X (Twitter)

Видання зазначає, що в сезон ураганів у Флориді часто трапляється, що вітрильники піддаються сильним вітрам і зриваються в відкрите море. Але, як виявилося, у цього причаленого судна був набагато складніший шлях до того місця, де воно зараз перебуває в Пенсаколі. Незабаром після того, як місцеві жителі виклали зображення судна в соціальні мережі, ці знімки привернули увагу 39-річного Майкла Барлоу, чиє життя було врятовано кількома тижнями раніше під час складної операції берегової охорони в Мексиканській затоці.

Барлоу одразу ж упізнав на знімках і відео яхту "Леді Кетрін III", яку він придбав у травні. Раніше чоловік закривав свій бізнес із розкопок і розпродавав майно, щоб почати нове життя.

"Ми просто збиралися досліджувати світ. Ми нормальні люди. У нас нормальні фінанси, дуже прості. І тільки так я міг взяти свого сина і показати йому, що є цілий світ, окрім того, що є в Америці", — розповів американець.

Ремонт вітрильника може виявитися дорожчим за його купівлю Фото: NBC News

Барлоу з другом поверталися в Техас, коли сильні вітри й хвилі, що стали в підсумку ураганом Альберто, обрушилися на яхту "Кетрін" і вивели її з ладу. Супутниковий пристрій зв'язку Garmin був одним із небагатьох електричних або газових приладів, не зруйнованих морською водою, і чоловік зміг подати рятівний сигнал.

Берегова охорона в Новому Орлеані повідомила, що 1 червня її попередили про двох човнярів, чиє судно вийшло з ладу.

За словами чиновників, постраждалих знайшли за допомогою вертольота і літака спостереження. На жаль моряків можна було врятувати тільки повітрям, тому вітрильник довелося залишити. Барлоу вибрав порятунок, а не човен, який він купив за 80 000 доларів. Тепер американцю доведеться подумати, чи готовий він заплатити 20 000 доларів за те, щоб "Катрін" поставили в сухий док для ремонту, який може перевищити її вартість до потрапляння в шторм.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалки загинули після того, як випили з пляшок, знайдених у морі. Моряки роздали частину пляшок іншим командам. Наразі робляться спроби повідомити ці екіпажі.

Також стало відомо, що туристів можуть оштрафувати на велику суму за сварку з будь-якою людиною. Суперечка не тільки може зіпсувати настрій від поїздки, а й вдарити по кишені мандрівників.