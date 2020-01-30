7000 человек находятся в карантине на круизном лайнере, пока двух китайцев проверяют на коронавирус

Судно помещено на карантин в портовом городе Чивитавеккья

Шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа круизного лайнер Costa Smeralda находятся на карантине под надзором полиции, пока супружеская пара китайцев проходит проверку на коронавирус. Об этом сообщают сами пассажиры, которые находятся на борту, пишет Daily Mail.

Costa Smeralda (Коста Смеральда) стоит в порту Чивитавеккья неподалеку от Рима. Компания Carnival, которой принадлежит корабль, уже сообщила, что ее акции упали на 11 процентов.

Проверка была инициирована, когда 54-летняя китаянка пожаловалась на затрудненное дыхание. Сейчас она и ее муж находятся в разных каютах под надзором врачей. Пара прилетела в Милан из Макао, где и села на борт пять дней назад. Всего на борту 750 китайских граждан.

Пятый по величине круизный лайнер в мире совершает недельные туры по Средиземному морю и заходит в итальянские порты. Сейчас, начальник береговой охраны Чивитавеккьо сообщил, что ситуация под контролем и причин беспокоится нет. Предварительные анализы показали, что женщина и ее муж не больны, но врачи должны совершить полную проверку.

Все фото: Twitter Filippo64416163

На снимках, которые появились в Сети, видно, что пассажиры ожидают результатов, сидя на лестницах и просто на полу.

Это не первых случай подозрения на коронавирус в Италии. Ранее, в больницу попала 24-летняя итальянка, которая вернулась домой после полугода в Шанхае. Также в римском госпитале сейчас находится супружеская пара из Китая, мужчина пожаловался на проблемы со здоровьем вскоре после прибытия в столицу Италии.

Как ранее писал Фокус:

195 граждан США вывезли из китайского города Ухань, эпицентра вспышки болезни. Для эвакуации правительство зафрахтовало самолет, который накануне приземлился на военной базе в Калифорнии.