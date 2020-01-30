Вспышка коронавируса: в Пекине запретили жениться и хоронить

В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом

В столице Китая – Пекине – временно запретили свадьбы и похороны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает China News.

Отмечается, что похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собираются большие группы людей, что не способствует борьбе с распространением коронавируса.

Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает "раз в тысячу лет". Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой "я люблю тебя, люблю тебя".

Кроме того, в китайской провинции Хубэй ввели наказания за препятствование работе медучреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

В частности, к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых диагностировано заражение, но они отказываются от карантина или лечения.

Также власти вводят уголовную ответственность для носителей коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

29 января Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины временно воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй – эпицентра эпидемии коронавируса.

Ранее в МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.