Вспышка коронавируса: в Пекине запретили жениться и хоронить

2020-01-30 12:58:19

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В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом

В столице Китая – Пекине – временно запретили свадьбы и похороны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает China News.

Отмечается, что похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собираются большие группы людей, что не способствует борьбе с распространением коронавируса.

Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает "раз в тысячу лет". Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой "я люблю тебя, люблю тебя".

Кроме того, в китайской провинции Хубэй ввели наказания за препятствование работе медучреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

В частности, к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых диагностировано заражение, но они отказываются от карантина или лечения.

Также власти вводят уголовную ответственность для носителей коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

Как ранее сообщал Фокус:

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