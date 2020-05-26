Сотрудница инвестиционного фонда Franklin Templeton была уволена после публикации видео, на котором женщина угрожает темнокожему мужчине позвонить в полицию и сообщить, что афроамериканец угрожает ее жизни. Конфликт начался из-за просьбы мужчины взять собак на поводок, как того требуют правила посещения парка, передает ABC News.

Инцидент произошел в районе парка, который называется "Рэмбл". В этот район часто приходят посмотреть на птиц и темнокожий Крис Купер был одним из таких людей. Собака Эми Купер распугивала птиц, поэтому мужчина попросил надеть на нее поводок.

"Она стояла как раз возле знака, на котором было указано, что все собаки в районе "Рэмбл" должны быть на поводке", – рассказывает Крис, который начал снимать Эми на видео.

Эми отказалась надевають на собаку поводок, возмутилась тем, что ее снимают и позвонила в полицию, сказав при этом, что "афроамериканец угрожает ей и ее собаке". Приехавшая полиция посчитала вызов ложным.

После инцидента сестра Криса Купера выложила видео в интернет и оно сразу же разошлось по сети.

Кто-то из пользователей заметил, что женщина на видео – вице-президент американской компании по управлению активами Franklin Templeton. В компании осудили действия Эми Купер и уволили ее.

"Мы приняли решение уволить нашего сотрудника. Franklin Templeton не приемлет рисзм в любом его виде", – сообщила компания в Twitter.

Также известно, что Эми извинилась за произошедшее.

Как ранее сообщал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.