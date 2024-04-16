Бывшую жену Хью Джекмана заметили разъезжающей на электросамокате (фото)

Актриса призналась, что быть одинокой – это новый и волнующий опыт, который открывает множество возможностей для роста и трансформации.

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68-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс, бывшая жена голливудской звезды Хью Джекмана, наслаждается одиночеством и, судя по последним фото в СМИ, чувствует себя неплохо, пишет Mail.Online.

Папарацци заметили женщину, когда она каталась по улицам Нью-Йорка на своем электрическом скутере. Для прогулки она выбрала черную футболку, брюки того же цвета и коричневую замшевую куртку.

Свой сдержанный ансамбль она дополнила кроссовками, серебряной цепочкой с кулоном и золотым кольцом на левом мизинце.

Волосы Деборры были собраны в пучок, а на лица полностью отсутствовал макияж.

Для прогулки актриса выбрала удобный ансамбль Фото: Getty Images

Недавно она описала свою новую жизнь одинокой женщины как "в некоторой степени захватывающую".

"Это довольно интересно. Знаешь что? Изменения, переходы, эволюция немного пугают, и мы все немного боимся этого, но я думаю, что это, вероятно, наш величайший дар", – призналась актриса в беседе с Adelaide Now.

Деборра-Ли и Хью объявили о своем шокирующем разрыве в сентябре после 27 лет брака, заявив фанатам, что они расстались "чтобы продолжать свой индивидуальный рост".

"Нам повезло провести почти три десятилетия вместе в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей конфиденциальности, пока наша семья проходит этот переходный период", – сообщили знаменитости в общем заявлении для СМИ.

Пара связала себя узами брака в 1996 году после того, как пересеклась на съемках фильма "Коррелли" в 1995 году. Они усыновили двоих детей: Оскара, которому сейчас 23 года, и Аву (18 лет).

В отличие от многих пар бывшие супруги не стали поливать в прессе и соцсетях друг друга грязью, транслируя мирные и цивилизованные отношения.

Как и Деборра, Хью тоже наслаждается статусом холостяка, но уже признавался, что не против встретить новую любовь.

Ранее Фокус писал, как Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс будут делить многомиллионное имущество.