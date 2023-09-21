Недвижимость на сумму 290 млн долларов: как Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс будут делить имущество

Актерская пара после 27 лет брака объявила о решении развестись.

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Стало известно, как 54-летний австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Фернесс, 67, будут делить совместно нажитое имущество, которое оценивается в 290 миллионов долларов, после развода. Об этом пишет US Weekly.

Звездная пара, объявившая о своем разрыве после 27 лет брака, начала "сложный" процесс разделения созданной ими "империи" стоимостью 290 миллионов долларов.

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Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Звезда "Росомахи" и его пока официальная жена намерены разделить все поровну.

"Их жизнь была настолько переплетенной, поэтому это чрезвычайно сложный и изнурительный процесс — разделить все и выяснить, кто что получит с точки зрения активов и финансов", — рассказал источник изданию.

"Подача [на развод] будет официально оформлена в надлежащее время, но прежде чем это произойдет, их цель состоит в том, чтобы прийти к согласию. Они полны решимости [сделать это] как можно более дружелюбно".

В 2010 году журнал "Men's Health" оценил состояние австралийского актера примерно в 257 миллионов долларов, значительная часть которых связана с его работой над блокбастером "Marvel Comic".

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

До первой прорывной роли Джекмана в "Людях Икс" в 2000 году пара жила в скромной квартире с двумя спальнями в Мельбурне.

Свою первую совместную недвижимость супруги приобрели за 240 000 долларов в 1997, через год после бракосочетания. В конце концов они продали квартиру в августе 2015 года за 740 000 долларов, заработав себе чистую прибыль в полмиллиона долларов.

В 2009 году они приобрели трехэтажную квартиру в здании "Meier Towers" в Нью-Йорке.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Хью и Деборра-Ли также имеют недвижимость в Сиднее, где они проводили несколько месяцев в году.

Напомним, Хью Джекмана заметили на прогулке с Райаном Рейнольдсом.

Также Фокус писал об откровениях инсайдера относительно развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс.