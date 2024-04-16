Колишню дружину Г'ю Джекмана помітили коли вона їхала на електросамокаті (фото)

Акторка зізналася, що бути самотньою — це новий і хвилюючий досвід, який відкриває безліч можливостей для зростання і трансформації.

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68-річна австралійська актриса Деборра-Лі Фернесс, колишня дружина голлівудської зірки Г'ю Джекмана, насолоджується самотністю і, судячи з останніх фото в ЗМІ, почувається непогано, пише Mail.Online.

Папараці помітили жінку, коли вона каталася вулицями Нью-Йорка на своєму електричному скутері. Для прогулянки вона обрала чорну футболку, штани того ж кольору і коричневу замшеву куртку.

Свій стриманий ансамбль вона доповнила кросівками, срібним ланцюжком з кулоном і золотою каблучкою на лівому мізинці.

Волосся Деборри було зібране в пучок, а на обличчі повністю був відсутній макіяж.

Для прогулянки актриса обрала зручний ансамбль Фото: Getty Images

Нещодавно вона описала своє нове життя самотньої жінки як "певною мірою захопливе".

"Це досить цікаво. Знаєш що? Зміни, переходи, еволюція трохи лякають, і ми всі трохи боїмося цього, але я думаю, що це, ймовірно, наш найбільший дар", — зізналася акторка в бесіді з Adelaide Now.

Деборра-Лі та Г'ю оголосили про свій шокуючий розрив у вересні після 27 років шлюбу, заявивши фанатам, що вони розлучилися "щоб продовжувати своє індивідуальне зростання".

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом у прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашої конфіденційності, поки наша сім'я проходить цей перехідний період", — повідомили знаменитості в спільній заяві для ЗМІ.

Пара пов'язала себе узами шлюбу 1996 року після того, як перетнулася на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. Вони усиновили двох дітей: Оскара, якому зараз 23 роки, і Аву (18 років).

На відміну від багатьох пар колишнє подружжя не стало поливати в пресі та соцмережах одне одного брудом, транслюючи мирні та цивілізовані стосунки.

Як і Деборра, Г'ю теж насолоджується статусом холостяка, але вже зізнавався, що не проти зустріти нове кохання.

Раніше Фокус писав, як Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс ділитимуть багатомільйонне майно.