Дженнифер Лопес дополнила спортивный костюм брендовыми очками

Для прогулки по мегаполису Джей Ло выбрала практичный и неброский ансамбль.

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54-летняя американская певица и модель Дженнифер Лопес, карьера которой в последнее время ее не радует, несмотря ни на что продолжает раздавать стиль, сочетая простые и брендовые вещи в одном ансамбле. Джей Ло известна как любительница роскошных нарядов, но даже простой костюм она умудряется превратить в эффектный лук, что и продемонстрировала во время прогулки по Нью-Йорку, пишет Daily Mail.

Знаменитость заметили, когда она выходила из дома и садилась в большой черный внедорожник. Она надела черное худи оверсайз и такие же штаны в спортивном стиле, дополнив их коричневыми уггами.

ОБраз завершили солнцезащитные очки DSquared за $264.

Лицо Дженнифер было совершенно без макияжа, а волосы мокрыми.

Куда именно направлялась звезда, журналисты не уточняют.

Всего несколькими днями ранее Дженнифер выглядела шикарно, демонстрируя ансамбль, который она выбрала для посещения гала-концерта латиноамериканской федерации 2024 года. Лопес присутствовала на мероприятии, чтобы получить премию Premio Orgullo.

На ней было кремовое платье с драпировкой, подчеркивающее ее фигуру, и накидка в тон. Из украшений Джей Ло остановила выбор на бриллиантовом колье и серьгах.

Парикмахер уложил ей волосы волнами в стиле Вероники Лейк.

Дженнифер Лопес любит роскошные вечерние наряды Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Лопес сейчас продолжает активно сниматься в кино. Совсем недавно она сыграла главную роль в новом научно-фантастическом сериале Netflix "Атлас". Главная героиня шоу — Атлас Шепард (Лопес). Она — блестящий, но человеконенавистнический аналитик данных с глубоким недоверием к искусственному интеллекту. Она присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым разделяет загадочное прошлое. Но когда планы идут наперекосяк, ее единственная надежда спасти будущее человечества от ИИ — довериться ему.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес хочет детей от Бена Аффлека.