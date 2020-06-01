Трампа спрятали в бункер во время протестов у стен Белого дома

Президента и его семью спрятали после того, как произошли столкновения протестующих с охраной Белого дома

В США во время протестов у Белого дома служба безопасности спрятала президента Дональда Трампа в бункер. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Столкновения между протестующими из-за смерти Джорджа Флойда и охраной Белого дома в Вашингтоне произошли в пятницу, 29 мая. Позже стало известно, что вечером того же дня президента спрятали в Президентский центр Чрезвычайных операций (PEOC), который как известно представляет из себя бункер под Белым домом.

По данным источников, в бункер были также перемещены первая леди Мелания Трамп и их сын Бэррон Трамп. Также отмечается, что под землей Трамп и его семья провели всего несколько часов.

В воскресенье, 31 мая сотрудникам Белого дома рекомендовали прятать свои пропуска по дороге на рабочее место, а также снимать удостоверения после ухода.

По информации New York Times, решение перевести президента в бункер было принято после того, как протестующие начали забрасывать бутылками с водой и другими предметами охрану Белого дома, пытаясь прорваться за ограждения.

Толпа несколько раз прорывалась за металлические ограждения, но останавливалась у офицеров со щитами. Известно, что после этого был активирован протокол для защиты президента, на случай когда здание Белого дома находится под угрозой.

Представитель Белого дома Джадд Дир отказался комментировать инцидент.

"Белый дом не комментирует протоколы и решения связанные с безопасностью", – заявил Дир.

В последний раз в бункере прятали вице-президента Дика Чейни 11 сентября 2001 года, когда власти опасались, что один из захваченных Аль-Каидой самолетов направят на Белый дом. Президент Джордж Буш, который находился в тот момент за городом, был срочно доставлен в тот же бункер.

Издание отмечает, что бункер почти не использовался со времен террористических угроз после 11 сентября. Но он был укреплен, чтобы уцелеть даже при попадании самолета в Белый дом.

После того, как Трамп провел вечер в бункере он заявил, что никогда не чувствовал себя в большей безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.