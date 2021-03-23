Роботу Бенксі продали за рекордні 14 млн фунтів: гроші підуть на допомогу лікарям (фото)

Робота художника, яка зʼявилася на стіні лікарні міста Саутгемптон, присвячена медикам, що борються з коронавірусом.

Художник Бенксі продав картину на аукціоні за рекордні 14,4 млн фунтів. Гроші пожертвують для благодійних організацій, пов'язаних з Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS). Про це повідомляє ВВС.

На зображенні зображено хлопчика, який стоїть на колінах і грається лялькою-супергероєм-медсестрою в накидці, тоді як Бетмен і Людина-павук лежать у сміттєвому відрі. Аукціонний будинок Christie's заявив, що ціна, сплачена за роботу, була "світовим аукціонним рекордом" для Бенксі.

Гроші, отримані від продажу картини, використають для підтримки організацій охорони здоров'я та благодійних фондів, які працюють з NHS.

Картину доставили в лікарню Саутгемптона у травні з запискою, в якій говорилося: "Спасибі за все, що ви робите. Я сподіваюся, що це трохи освітлить місце, навіть якщо воно буде тільки чорно-білим".

Картину повісили поруч з відділенням невідкладної допомоги, співробітники лікарні сказали, що це допомогло підняти моральний дух. Репродукція полотна залишиться в лікарні.

Нагадаємо, блокчейн-компанія Injective Protocol купила твір вуличного художника Бенксі під назвою "Morons (White)" за 95 тисяч доларів і показала у прямому ефірі, як спалила цю роботу.

Намальована Бенксі на фасаді будинку бабуся, яка чхає так, що у неї вилітають щелепи, падають клюка і сумка, обернулася для власників житла в Брістолі підвищеною популярністю на їх нерухомість.

У жовтні минулого року пародію Бенксі на картину Моне продали за 7 мільйонів фунтів стерлінгів.