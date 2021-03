В США картину Бэнкси купили за $95 тысяч долларов и сожгли в прямом эфире (видео)

Сожженная работа знаменитого уличного художника высмеивала коллекционеров искусства

Блокчейн-компания Injective Protocol купила произведение уличного художника Бэнкси под названием "Morons (White)" за 95 тысяч долларов и показала в прямом эфире, как сожгла эту работу.

Как сообщает CBS News, в январе текущего года компания купила в галерее Taglialatella (Нью-ЙОрк) один из 650 экземпляров работы Бэнкси, высмеивающей коллекционеров искусства.

На черно-белом трафарете нарисованы участники аукциона, на который выставлена картина с надписью "I canʼt believe you morons actually buy this shit".

В среду, 3 марта участники акции сожгли купленную работу в Бруклине, причем мероприятие транслировалось в Twitter.

[ + – ] Сожжение картины

Ранее мы сообщали, что нарисованная андеграундным уличным художником Бэнкси на фасаде дома бабушка, чихающая так, что у нее вылетают челюсть, падают клюка и сумка, обернулась для владельцев жилья в Бристоле повышенной популярностью на их недвижимость.

В октябре прошлого года пародию Бэнкси на картину Моне продали за 7 миллионов фунтов стерлингов.

Фокус писал о том, что на стене английской тюрьмы появилось граффити Бэнкси, изображающее Оскара Уайльда.