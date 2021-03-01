На стене английской тюрьмы появилось граффити Бэнкси, изображающее Оскара Уайльда

Однако пока сам неуловимый художник в своем авторстве не признался

На стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии появилось граффити, которой критики приписали неуловимому художнику Бэнкси. Сам граффитчик пока хранит молчание. Об этом пишет CNN.

Рисунок на стене изображает побег заключенного, который спускается по веревке, сплетенной из листов бумаги, появляющихся из пишущей машинки.

[ + – ] Граффити Бэнкси на стене тюрьмы в Реддинге

Именно в тюрьме в Рединге знаменитый писатель Оскар Уайльд провел два года после громкого судебного процесса, на котором его обвинили в "непристойном поведении" за его гомосексуальную связь с лордом Альфредом Дугласом, сыном 9-го маркиза Куинсберри.

Тюремное заключение подорвало здоровье писателя, также ему запрещали писать. Только после смены начальника тюрьмы Уайльду предоставили перо и бумагу. И он написал исповедь в форме письма Дугласу, которую назвал "Epistola: In Carcere et Vinculis" (лат. "Послание: в тюрьме и оковах").

[ + – ] Оскар Уайльд и Альфред Дуглас

[ + – ] Тюрьма в Рединге на старинной гравюре

Новый начальник, майор Нельсон, настроенный более либерально и дружелюбно, позволил написать этот текст "в медицинских целях", чтобы отвлечь узника от тяжелых личных переживаний. Каждая страница текста изымалась после ее написания. Посылать это письмо из тюрьмы было также запрещено. Нельсон вернул Уайльду его текст только перед освобождением 18 мая 1897 года.

Уайльд вручил рукопись журналисту Роберту Россу, который опубликовал письмо в 1905 году, через пять лет после смерти Уайльда, назвав его De Profundis (лат. "Из глубины"; так начинается 129-й Псалом).

Тюрьма в Рединге была закрыта в 2013 году. Граффити на ее стене появилось сегодня, 1 марта.