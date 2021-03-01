На стіні англійської в'язниці з'явилося графіті Бенксі, що зображує Оскара Уайльда

Однак поки сам невловимий художник у своєму авторстві не зізнався.

На стіні занедбаної вʼязниці в Редінгу на півдні Англії зʼявилося графіті, яке критики приписали невловимому художнику Бенксі. Сам ґрафітник поки зберігає мовчання. Про це пише CNN.

Малюнок на стіні зображує втечу увʼязненого, який спускається мотузкою, сплетеною з аркушів паперу, що зʼявляються з друкарської машинки.

[ + – ] Графіті Бенксі на стіні в'язниці в Реддінгу

Саме у вʼязниці в Редінгу знаменитий письменник Оскар Уайльд провів два роки після гучного судового процесу, на якому його звинуватили у "непристойній поведінці" за його гомосексуальний звʼязок з лордом Альфредом Дугласом, сином 9-го маркіза Куїнсберрі.

Тюремне увʼязнення підірвало здоровʼя письменника, також йому забороняли писати. Тільки після зміни начальника вʼязниці Уайльду надали перо і папір. І він написав сповідь у формі листа Дугласу, яку назвав "Epistola: In Carcere et Vinculis" (лат. "Послання: у вʼязниці і кайданах").

[ + – ] Оскар Уайльд і Альфред Дуглас

[ + – ] В'язниця в Редінгу на старовинній гравюрі

Новий начальник, майор Нельсон, налаштований ліберальніше і дружелюбніше, дозволив написати цей текст "у медичних цілях", щоб відволікти вʼязня від важких особистих переживань. Кожна сторінка тексту вилучалася після її написання. Посилати цей лист з вʼязниці було також заборонено. Нельсон повернув Уайльду його текст тільки перед звільненням 18 травня 1897 року.

Уайльд вручив рукопис журналісту Роберту Россу, який опублікував лист у 1905 році, через пʼять років після смерті Уайльда, назвавши його De Profundis (лат. "З глибини"; так починається 129-й Псалом).

Вʼязниця в Редінгу закрили у 2013 році. Графіті на її стіні зʼявилося сьогодні, 1 березня.