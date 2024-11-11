Художница хотела умереть после выставки: люди делали с ней все, что хотели (фото, видео)

Сначала зрители просто дарили женщине цветы или молча наблюдали, но с течением времени их действия становились все более экстремальными. К концу шестичасовой выставки с Марины Абрамович сняли одежду и даже порезали кожу.

Художница Марина Абрамович, пожалуй, наиболее известна своей выставкой "Rhythm 0", на которой она стояла рядом с 72 различными предметами и обещала не мешать людям использовать их на себе так, как им захочется. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Сначала люди просто дарили женщине цветы или просто смотрели на нее, пока она стояла, но по мере того, как выставка продолжалась, поступки зрителей становились все более экстремальными. К концу шестичасового представления с Марины сняли одежду и порезали кожу.

Один человек даже приставил к ее голове заряженный пистолет, а затем положил палец самой художницы на спусковой крючок, из-за чего в зале началась драка, когда несколько человек пытались ее защитить. Спустя годы она рассказала, что из-за этого перформанса у нее на голове появилась прядь седых волос и она долгое время не могла избавиться от чувства страха, из-за которого "хотела умереть".

Одна из ее других крупных работ называлась "The Artist Is Present", во время которой она провела два с половиной месяца в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сидя за столом с пустым стулом напротив. Пришедшим было велено не прикасаться и не разговаривать с ней, но любой желающий мог прийти и провести "молчаливую беседу" с художницей.

Женщина стояла рядом с 72 различными предметами и обещала не мешать людям использовать их на себе Фото: Marina Abramovic Institute

Многие сочли инсталляцию особенно трогательной. В один момент Марина даже нарушила свои собственные правила, потому что ее бывший партнер Улай был одним из тех, кто прибыл, чтобы сесть напротив нее.

Они познакомились в 1975 году и начали выступать вместе, а с 1976 по 1988 год у них были отношения. Все закончилось после выступления под названием "Влюбленные", где они шли с противоположных концов Великой китайской стены и должны были пожениться в середине, но Улай признался, что по дороге его переводчица китайского забеременела от него.

Одна из ее других крупных работ называлась "The Artist Is Present" Фото: Museum of Modern Art

Воссоединение для "The Artist Is Present" в 2010 году, похоже, стало эмоциональным опытом для них обоих, так как довело Марину до слез, и позже они говорили о том, что из этого вышло.

"Это было здорово, это было трудно, это был ад, это была любовь, это была ненависть, это было все. Я никогда не забуду тот момент в MoMA, когда я нарушила свои правила, а я никогда не нарушаю свои правила. Но в этот момент я решелась на этому, потому что ты был не просто очередным посетителем, ты был моей жизнью", — сказала Марина Улаю, протягивая ему руки.

Марина выразила надежду, что кадры их воссоединения помогут другим людям, прошедшим через многое, "пройти по другую сторону".

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