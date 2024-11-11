Художниця хотіла померти після виставки: люди робили з нею все, що хотіли (фото, відео)

Спочатку глядачі просто дарували жінці квіти або мовчки спостерігали, але з плином часу їхні дії ставали дедалі екстремальнішими. До кінця шестигодинної виставки з Марини Абрамович зняли одяг і навіть порізали шкіру.

Художниця Марина Абрамович, мабуть, найвідоміша своєю виставкою "Rhythm 0", на якій вона стояла поруч із 72 різними предметами й обіцяла не заважати людям використовувати їх на собі так, як їм захочеться. Про цю історію згадує Lad Bible.

Спочатку люди просто дарували жінці квіти або просто дивилися на неї, поки вона стояла, але в міру того, як виставка тривала, вчинки глядачів ставали все більш екстремальними. До кінця шестигодинної вистави з Марини зняли одяг і порізали шкіру.

Один чоловік навіть приставив до її голови заряджений пістолет, а потім поклав палець самої художниці на спусковий гачок, через що в залі почалася бійка, коли кілька людей намагалися її захистити. Через роки вона розповіла, що через цей перформанс у неї на голові з'явилося пасмо сивого волосся і вона тривалий час не могла позбутися почуття страху, через яке "хотіла померти".

Одна з її інших великих робіт називалася "The Artist Is Present", під час якої вона провела два з половиною місяці в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, сидячи за столом з порожнім стільцем навпроти. Тим, хто прийшов, було наказано не торкатися і не розмовляти з нею, але будь-хто міг прийти й провести "мовчазну бесіду" з художницею.

Жінка стояла поруч із 72 різними предметами й обіцяла не заважати людям використовувати їх на собі Фото: Marina Abramovic Institute

Багато хто визнав інсталяцію особливо зворушливою. В один момент Марина навіть порушила свої власні правила, тому що її колишній партнер Улай був одним з тих, хто прибув, щоб сісти навпроти неї.

Вони познайомилися 1975 року і почали виступати разом, а з 1976 по 1988 рік у них були стосунки. Все закінчилося після виступу під назвою "Закохані", де вони йшли з протилежних кінців Великої китайської стіни і мали одружитися в середині, але Улай зізнався, що дорогою його перекладачка китайської завагітніла від нього.

Одна з її інших великих робіт називалася "The Artist Is Present" Фото: Museum of Modern Art

Возз'єднання для "The Artist Is Present" 2010 року, схоже, стало емоційним досвідом для них обох, оскільки довело Марину до сліз, і пізніше вони говорили про те, що з цього вийшло.

"Це було здорово, це було важко, це було пекло, це була любов, це була ненависть, це було все. Я ніколи не забуду той момент у MoMA, коли я порушила свої правила, а я ніколи не порушую свої правила. Але в цей момент я зважилася на це, тому що ти був не просто черговим відвідувачем, ти був моїм життям", — сказала Марина Улаю, простягаючи йому руки.

Марина висловила надію, що кадри їхнього возз'єднання допоможуть іншим людям, які пройшли через багато чого, "пройти по інший бік".

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