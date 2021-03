У США картину Бенксі купили за $95 тисяч доларів і спалили в прямому ефірі (відео)

Спалена робота знаменитого вуличного художника висміювала колекціонерів мистецтва.

Блокчейн-компанія Injective Protocol купила твір вуличного художника Бенксі під назвою "Morons (White)" за 95 тисяч доларів і показала в прямому ефірі, як спалила цю роботу.

Як повідомляє CBS News, у січні поточного року компанія купила в галереї Taglialatella (Нью-Йорк) один із 650 екземплярів роботи Бенксі, що висміює колекціонерів мистецтва.

На чорно-білому трафареті намальовані учасники аукціону, на якому виставлена картина з написом "I can't believe you morons actually buy this shit".

У середу, 3 березня учасники акції спалили куплену роботу в Брукліні, причому захід транслювався в Twitter.

[ + – ] спалення картини

Раніше ми повідомляли, що намальована андеграундним вуличним художником Бенксі на фасаді будинку бабуся, чхає так, що у неї вилітає щелепа, падають костур і сумка, обернулася для власників житла в Брістолі підвищеною популярністю на їх нерухомість.

У жовтні минулого року пародію Бенксі на картину Моне продали за 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фокус писав про те, що на стіні англійської в'язниці з'явилося графіті Бенксі, що зображує Оскара Вайльда.