Знаменитый Бэнкси подтвердил создание семи граффити в Украине

Оказалось, что он создал граффити даже в Киеве, у Майдана Незалежности.

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В пятницу вечером, 11 ноября, британский художник Бэнкси подтвердил авторством граффити с гимнасткой в городе Бородянка Киевской области.

За прошедшие выходные, в пострадавших от российских войск населенных пунктах Киевской области заметили сразу несколько граффити, которые напоминали творчество знаменитого Бэнкси. Но подтверждения этому не было, ведь у таинственного британца много подражателей. Но Бэнкси наконец подтвердил авторство, сообщает The Art Newspaper.

Ясно, что Бэнкси прибыл в Украину инкогнито, но ему было это просто сделать, ведь до сих пор его личность остается тайной, и никто не знает, как он выглядит.

И он успел создать семь граффити, два из которых оказались в Киеве.

В Киеве у бетонных блоков возле Майдана Незалежности он нарисовал двух детей, качающихся на противотанковом еже, как на качелях, а также использовал изображение пениса, который кто-то менее талантливый оставил на стене исторического здания в центре Киева и дорисовал к нему бронированный грузовик с российской Z и солдатами ВС РФ.

[ + – ] Граффити Бэнкси в центре Киева Фото: banksy.co.uk

В Бородянке Бэнкси нарисовал мальчика, бросающего на мат мужчину, напоминающего Путина, приемом дзюдо, и гимнастку, которая опирается на разрушенные конструкции зданий.

Еще одна гимнастка, но на дыре от российского снаряда, появилась в Ирпене.

[ + – ] Грффити Бэнкси в Ирпене Фото: banksy.co.uk

В Гостомеле Бэнкси нарисовал женщину в противогазе и с огнетушителем.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Гостомеле Фото: banksy.co.uk

А в Горенке – бородатого мужчину, моющегося в ванне.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Горенке Фото: banksy.co.uk

Граффити Бэнкси в Киевской области — это первые публичные работы художника за год молчания. Но ранее, в марте, вскоре после вторжения ВС РФ, на аукционе была продана репродукция одной из самых известных антивоенных работ Бэнкси CND Soldiers, а вырученные от ее продажи более ста тысяч долларов, были направлены киевскому Охматдету.

Владелец произведения пожелал остаться неизвестным, так что не исключено, что это был сам Бэнкси. Он, как всегда, хранит молчание.