Похоже на Бэнкси: в Бородянке появилось граффити, выполненное в стиле художника (фото)

Художник обратился к политической сатире, к которой часто прибегает и Бэнкси, однако авторство рисунка пока не удалось подтвердить.

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В пережившей российскую оккупацию Бородянке Киевской области на стене разрушенного здания появилось граффити, напоминающее работы знаменитого андеграундного художника Бэнкси, сообщил фотожурналист Эд Рам.

На рисунке изображены два дзюдоиста: мальчик в кимоно бросает на пол мужчину двое больше его.

[ + – ] Под рисунком нет подписи Бэнкси, так же эта работа не появилась на его сайте, однако стиль граффити похож на его работы

Эд Рам напомнил, что президент России Владимир Путин является обладателем черного пояса по дзюдо. После российского вторжения в Украину его лишили звания почетного президента Международной федерации дзюдо (IJF).

Кто такой Бэнкси?

Под псевдонимом Бэнкси работает британский андеграундный стрит-арт художник, работающий по всему миру. Он прославился еще в 90-х и при этом умудрился сохранить анонимность.

Его граффити считаются произведением искусства, когда в некоторых городах решают их закрасить, это вызывает возмущение и обвинение городских властей в вандализме.

Бэнкси удается неплохо зарабатывать на своей творчестве: за его граффити коллекционеры платят сотни тысяч евро.

Художник интерес коллекционеров к своему творчеству откровенно высмеивает. В 2018 году на аукционе Sotheby’s была выставлена его картина "Девочка с воздушным шаром". После того, как ведущий торгов объявил, что картина продана за 1,4 млн фунтов стерлингов, включился встроенный в раму шредер, который разрезал полотно на полоски. Однако после этого цена картины только выросла, в 2021 году ее продали за рекордные $25 млн.

Напомним, в марте в Великобритании выставили на аукцион работу Бэнкси, чтобы вырученные от продажи деньги направить киевской детской больнице Охмадет.

Ранее сообщалось, что в разгар пандемии коронавируса в 2021 году, Бэнкси подарил больнице в Саутгемптоне свою работу, изображающую мальчика, играющего с новым супергероем – медсестрой. Работа некоторое время украшала холл в больнице, а потом была продана на аукционе за 14 миллионов фунтов.