Похоже на Бэнкси: в Бородянке появилось граффити, выполненное в стиле художника (фото)
Художник обратился к политической сатире, к которой часто прибегает и Бэнкси, однако авторство рисунка пока не удалось подтвердить.
В пережившей российскую оккупацию Бородянке Киевской области на стене разрушенного здания появилось граффити, напоминающее работы знаменитого андеграундного художника Бэнкси, сообщил фотожурналист Эд Рам.
На рисунке изображены два дзюдоиста: мальчик в кимоно бросает на пол мужчину двое больше его.
Эд Рам напомнил, что президент России Владимир Путин является обладателем черного пояса по дзюдо. После российского вторжения в Украину его лишили звания почетного президента Международной федерации дзюдо (IJF).
Кто такой Бэнкси?
Под псевдонимом Бэнкси работает британский андеграундный стрит-арт художник, работающий по всему миру. Он прославился еще в 90-х и при этом умудрился сохранить анонимность.
Его граффити считаются произведением искусства, когда в некоторых городах решают их закрасить, это вызывает возмущение и обвинение городских властей в вандализме.
Бэнкси удается неплохо зарабатывать на своей творчестве: за его граффити коллекционеры платят сотни тысяч евро.
Художник интерес коллекционеров к своему творчеству откровенно высмеивает. В 2018 году на аукционе Sotheby’s была выставлена его картина "Девочка с воздушным шаром". После того, как ведущий торгов объявил, что картина продана за 1,4 млн фунтов стерлингов, включился встроенный в раму шредер, который разрезал полотно на полоски. Однако после этого цена картины только выросла, в 2021 году ее продали за рекордные $25 млн.
Напомним, в марте в Великобритании выставили на аукцион работу Бэнкси, чтобы вырученные от продажи деньги направить киевской детской больнице Охмадет.
Ранее сообщалось, что в разгар пандемии коронавируса в 2021 году, Бэнкси подарил больнице в Саутгемптоне свою работу, изображающую мальчика, играющего с новым супергероем – медсестрой. Работа некоторое время украшала холл в больнице, а потом была продана на аукционе за 14 миллионов фунтов.