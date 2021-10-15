Уничтоженную картину Бэнкси продали на аукционе за рекордные $25 миллионов (фото)

Произведение уличного художника прошло через встроенный в рамку шредер после того, как на торгах объявили о покупке картины.

Частично уничтоженную картину "Любовь в мусорном ведре" уличного художника Бэнкси продали на аукционе за рекордные $25 миллионов. Об этом сообщает NBC News.

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Первоначально произведение "Девочка с шаром" первоначально было продано на аукционе в 2018 году примерно за $1,4 млн на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Как только ведущий аукциона Sotheby's ударил молотком после продажи картины, часть полотна Бэнкси прошла через встроенный в рамку шредер. Владелица "Девочки с шаром" после частичного уничтожения картины не стала аннулировать свою покупку и назвала произведение "Любовь в мусорном ведре".

[ + – ] Уничтожение картины Бэнкси "Девочка с шаром"

"Самоуничтожившуюся" картину вновь выставили на аукцион, где она была продана за $25 млн. Этот лот побил рекорд по стоимости картин анонимного художника Бэнкси — в марте с молотка ушла другое произведение с мальчиком, который игрался с игрушечной медсестрой. Тогда на аукционе картину продали более чем за $20 миллионов.

В своем Instagram-аккаунте Бэнкси признавался, что шредер был встроен в рамку еще несколько лет назад. Анонимный уличный художник заверял, что аукционным дом к частичному уничтожению картины "Девочка с шаром" не причастен.

"Измельчение девочки и воздушного шарика — режиссерская версия…Не которые считают, что аукционный дом был в этом замешан, но это не так", — сообщал ранее Бэнкси.

[ + – ] Уничтожение картины Бэнкси "Девочка с шаром"

Ранее Фокус сообщал, что британец купил фейковую работу Бэнкси за $335 тысяч. Коллекционер купил "самую первую картину Бэнкси" в формате NFT, переведя мошеннику солидную сумму. Однако, через некоторое время злоумышленник вернул британцу почти все деньги, оставив себе часть средств в качестве "комиссии за денежный перевод".

Также Фокус рассказывал, что в Великобритании вандалы испортили последнюю работу Бэнкси. Рисунок с помощью валика покрыли белой краской в графстве Саффолк. Работа Бэнкси была испорчена всего через 24 часа после появления рисунка.