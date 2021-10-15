Знищену картину Бенксі продали на аукціоні за рекордні $25 мільйонів (фото)
Твір вуличного художника пройшов через вбудований в рамку шредер після того, як на торгах оголосили про покупку картини.
Частково знищену картину "Любов в сміттєвому відрі" вуличного художника Бенксі продали на аукціоні за рекордні $ 25 мільйонів. Про це повідомляє NBC News.
Спочатку твір "Дівчинка з кулею" був проданий в 2018 році приблизно за $1,4 млн на аукціоні Sotheby's в Лондоні.
Як тільки ведучий аукціону Sotheby's вдарив молотком після продажу картини, частина полотна Бенксі пройшла через вбудований в рамку шредер. Власниця "Дівчини з кулею" після часткового знищення картини не стала анулювати свою покупку і назвала твір "Кохання у сміттєвому відрі".
Картину, що "самознищилася", знову виставили на аукціон, де вона була продана за $25 млн. Цей лот побив рекорд за вартістю картин анонімного художника Бенксі — в березні з молотка пішов інший твір з хлопчиком, який грався з іграшковою медсестрою. Тоді на аукціоні картину продали більш ніж за $20 мільйонів.
У своєму Instagram-акаунті Бенксі зізнавався, що шредер був вбудований в рамку ще кілька років тому. Анонімний вуличний художник запевняв, що аукціонний будинок до часткового знищення картини "Дівчинка з кулею" не причетний.
"Подрібнення дівчинки і повітряної кульки — режисерська версія ... Деякі вважають, що аукціонний дім був в цьому замішаний, але це не так", — повідомляв раніше Бенксі.
Раніше Фокус повідомляв, що британець купив фейкову роботу Бенксі за $335 тисяч. Колекціонер купив "найпершу картину Бенксі" в форматі NFT, перевівши шахраєві солідну суму. Однак, через деякий час зловмисник повернув британцеві майже всі гроші, залишивши собі частину коштів в якості "комісії за грошовий переказ".
Також Фокус розповідав, що в Великобританії вандали зіпсували останню роботу Бенксі. Малюнок за допомогою валика покрили білою фарбою в графстві Саффолк. Робота Бенксі була зіпсована всього через 24 години після появи малюнка.