Знищену картину Бенксі продали на аукціоні за рекордні $25 мільйонів (фото)

Твір вуличного художника пройшов через вбудований в рамку шредер після того, як на торгах оголосили про покупку картини.

Частково знищену картину "Любов в сміттєвому відрі" вуличного художника Бенксі продали на аукціоні за рекордні $ 25 мільйонів. Про це повідомляє NBC News.

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Спочатку твір "Дівчинка з кулею" був проданий в 2018 році приблизно за $1,4 млн на аукціоні Sotheby's в Лондоні.

Як тільки ведучий аукціону Sotheby's вдарив молотком після продажу картини, частина полотна Бенксі пройшла через вбудований в рамку шредер. Власниця "Дівчини з кулею" після часткового знищення картини не стала анулювати свою покупку і назвала твір "Кохання у сміттєвому відрі".

[ + – ] Знищення картини Бенксі "Дівчинка з кулею"

Картину, що "самознищилася", знову виставили на аукціон, де вона була продана за $25 млн. Цей лот побив рекорд за вартістю картин анонімного художника Бенксі — в березні з молотка пішов інший твір з хлопчиком, який грався з іграшковою медсестрою. Тоді на аукціоні картину продали більш ніж за $20 мільйонів.

У своєму Instagram-акаунті Бенксі зізнавався, що шредер був вбудований в рамку ще кілька років тому. Анонімний вуличний художник запевняв, що аукціонний будинок до часткового знищення картини "Дівчинка з кулею" не причетний.

"Подрібнення дівчинки і повітряної кульки — режисерська версія ... Деякі вважають, що аукціонний дім був в цьому замішаний, але це не так", — повідомляв раніше Бенксі.

[ + – ] Знищення картини Бенксі "Дівчинка з кулею"

Раніше Фокус повідомляв, що британець купив фейкову роботу Бенксі за $335 тисяч. Колекціонер купив "найпершу картину Бенксі" в форматі NFT, перевівши шахраєві солідну суму. Однак, через деякий час зловмисник повернув британцеві майже всі гроші, залишивши собі частину коштів в якості "комісії за грошовий переказ".

Також Фокус розповідав, що в Великобританії вандали зіпсували останню роботу Бенксі. Малюнок за допомогою валика покрили білою фарбою в графстві Саффолк. Робота Бенксі була зіпсована всього через 24 години після появи малюнка.