Вандали зіпсували останню роботу Бенксі (фото, відео)

Малюнок за допомогою валика покрили білою фарбою. Місцева влада пообіцяла зробити все, щоб відновити твір знаменитого анонімного художника.

Рівно доба знадобилася вандалам, щоб зіпсувати роботу відомого вуличного художника Бенксі в приморському місті Лоустофт (графство Саффолк, Англія), повідомляє Mail Online.

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Через 24 години після появи малюнка, на якому був зображений щур, який сидить на шезлонгу, невідомі замалювали її білою фарбою.

Такий учинок вандалів розлютив місцевих жителів, які сподівалися, що це витвір мистецтва привабить туристів. Біла фарба була нанесена на стіну за допомогою валика, але міська рада сподівається, що наслідки вандалізму вдасться прибрати.

"Ми, звісно, вражені тим, що хтось вирішив поводитися так егоїстично та бездумно з огляду на те, наскільки ми всі схвильовані появою цих творів тут, на східному узбережжі. Однак ми сподіваємося, що ця конкретна робота може бути відновлена, і залучаємо фахівців", — йдеться в заяві мерії.

У приморських містах Англії розташовані всього чотири роботи Бенксі: в Лоустофті, Грейт-Ярмуті, Горлестоні та Кромері. Робота Lowestoft з'явилася на початку цього місяця, і художник підтвердив своє авторство, опублікувавши відповідне фото на своєму сайті.

[ + – ] Нова робота Бенксі протрималася близько доби Фото: Скриншот

Раніше "невловимий" художник, імовірно, з Брістоля, підтвердив, що він стояв за низкою нових творів вуличного мистецтва, які з'явилися в Саффолку та Норфолку за останній тиждень. У соцмережі він показав процес роботи над вісьмома новими об'єктами під назвою A Great British Spraycation. Трихвилинний кліп показує, як анонімний художник роз'їжджає в автофургоні в толстовці з капюшоном і малює.

На нові роботи він надихнувся влітку, подивившись на так звані стоянки, коли британці вважали за краще відпочивати вдома через суворі обмеження Covid на закордонні поїздки. Серед останніх творів Бенксі — захватний механізм, розташований над лавкою в Горлестоні, і одна з чайок на стороні будівлі, яка краде щось зі сміттєвого контейнера в Лоустофті.

Нагадаємо, в березні Бенксі продав свою роботу на аукціоні за рекордні 14,4 млн фунтів. Усі виручені кошти пішли в якості пожертви благодійним організаціям, які пов'язані з Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).