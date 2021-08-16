Вандалы испортили последнюю работу Бэнкси (фото, видео)

Рисунок с помощью валика покрыли белой краской. Местные власти пообещали сделать все, чтобы восстановить произведение знаменитого анонимного художника.

Ровно сутки понадобились вандалам, чтобы испортить работу известного уличного художника Бэнкси в приморском городе Лоустофт (графство Саффолк, Англия), сообщает Mail Online.

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Через 24 часа после появления рисунка, на котором была изображена крыса, сидящая на шезлонге, неизвестные зарисовали ее белой краской.

Такой поступок вандалов разозлил местных жителей, которые надеялись, что это произведение искусства привлечет туристов. Белая краска была нанесена на стену с помощью валика, но городской совет надеется, что последствия вандализма удастся убрать.

"Мы, естественно, потрясены тем, что кто-то решил вести себя таким эгоистичным и бездумным образом, учитывая, насколько мы все взволнованы появлением этих произведений здесь, на восточном побережье. Однако мы надеемся, что эта конкретная работа может быть восстановлена, и привлекаем специалистов", – говорится в заявлении мэрии.

В приморских городах Англии находятся всего четыре работы Бэнкси: в Лоустофте, Грейт-Ярмуте, Горлестоне и Кромере. Работа Lowestoft появилась в начале этого месяца, и художнике подтвердил свое авторство, опубликовав соответствующее фото на своем сайте.

[ + – ] Новая работа Бэнкси продержалась около суток Фото: Скриншот

Ранее "неуловимый" художник, предположительно из Бристоля, подтвердил, что он стоял за чередой новых произведений уличного искусства, которые появились в Саффолке и Норфолке за последнюю неделю. В соцсети он показал процесс работы над восемью новыми объектами под названием A Great British Spraycation. Трехминутный клип показывает, как анонимный художник разъезжает в автофургоне в толстовке с капюшоном и рисует.

На новые работы он вдохновился летом, посмотрев на так называемые стоянки, когда британцы предпочитали отдыхать дома из-за строгих ограничений Covid на зарубежные поездки. Среди последних произведений Бэнкси – захватный механизм, расположенный над скамейкой в ​​Горлестоне, и одна из чаек на стороне здания, ворующая что-то из мусорного контейнера в Лоустофте.

Напомним, в марте Бэнкси продал свою работу на аукционе за рекордные 14,4 млн фунтов. Все вырученные средства пошли в качестве пожертвования благотворительным организациям, которые связаны с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).